Sobe para 11 o número de mortos após passagem de ciclone no sul

Onze pessoas morreram e 20 continuam desaparecidas, após a passagem de um ciclone extratropical nos estados do sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Entre as vítimas fatais está um bebê de quatro meses, que estava em uma área alagada e não conseguiu ser retirado a tempo para tratar de problema de saúde anterior às chuvas.

Segundo o governo gaúcho, mais de 1 milhão de reais serão repassados a cinco municípios gaúchos atingidos pelo mau tempo. Foram atingidos 41 municípios, com 2.330 desabrigados e 602 desalojados.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), grandes volumes de chuva vão atingir ainda neste fim de semana o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em São Paulo, o acúmulo de chuva deve se concentrar, principalmente, no Vale da Ribeira, com volumes superiores a 100 milímetros em 24 horas.

Recebi há pouco a informação de mais uma morte causada pelo ciclone no RS. Infelizmente, até agora 9 pessoas morreram e ainda há pelo menos 22 desaparecidos. Estamos dedicados ao resgate dessas pessoas e ao atendimento humanitário a todas as vítimas dessa tragédia. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) June 17, 2023

De acordo com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, as cidades afetadas atuam em conjunto com governo local e federal para agilizar a elaboração de planos de trabalho. O documento é um pré-requisito para liberação de recursos federais. Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada.

“Nós costumamos, quando trabalhamos conjuntamente com estados, município e União, reconhecer e aprovar sumariamente [os planos de trabalho] porque evita diligências. Fez um plano de reconstrução de uma ponte e quando entra no sistema, a gente aprova em até 48 horas já está disponibilizando o recurso para o município tocar as atividades”, afirmou Góes. As ações envolvem socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada.

No início da tarde, os ministros Waldez Góes, e da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, sobrevoaram cidades do Rio Grande do Sul. “Visitamos o município de Caraá, onde muitas famílias foram atingidas pelo ciclone e chuvas dos últimos dias. Presidente Lula nos deu a missão de apoiarmos as regiões afetadas com os recursos necessários para amparar quem perdeu bens e abrigo nesse momento difícil. Estamos juntos!”, publicou Pimenta em sua conta no Twitter.

O governador Eduardo Leite e o vice Gabriel Souza visitaram Maquiné, no litoral norte, no final da tarde da sexta. O município registrou aproximadamente 300 milímetros de chuva acumulada em 24 horas, o que ocasionou uma série de estragos em residências e propriedades rurais. O corpo de um homem foi localizado e dois familiares dele seguem desaparecidos.

Durante uma reunião na prefeitura, o governador colocou toda a estrutura do governo gaúcho à disposição dos municípios atingidos: “Nossa prioridade agora é salvar vidas e garantir a segurança da população. Resgatar pessoas que ainda estejam ilhadas e garantir alimentação e roupas aos que estão desabrigados”.

Ao todo, 146 pontos da capital foram atingidos pelo temporal e fortes ventos que derrubaram mais de 100 árvores, a maioria sobre a rede de alta tensão. A prioridade é atender casos onde há obstrução de vias, entradas de imóveis e situações de risco.

O ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão atmosférica que surge fora dos trópicos. É associado às frentes frias e encontrado nas médias e altas latitudes. No Hemisfério Sul, os ciclones giram no sentido dos ponteiros dos relógios, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).

O ciclone que atingiu o sul do país – associado a uma frente fria – formou-se no Oceano Atlântico no decorrer da semana. A área de baixa pressão nos médios e altos níveis da atmosfera potencializou a formação do ciclone em terra, transportando a umidade do oceano para o continente.

Quando o ciclone se aproxima do continente, aumenta a possibilidade de danos, com deslizamentos e chuvas e ventos fortes. “Isso que traz risco maior, com previsão de chuva excessiva, acumulados muito altos e ventos fortes”, explica a meteorologista Estael Sias, em vídeo publicado no canal da MetSul, plataforma com conteúdo meteorológico.

Para se ter uma ideia, as rajadas de vento superam 80 quilômetros por hora na região sul, conforme previsão do Inmet. Os volumes de chuva ultrapassam 100 milímetros em 24 horas. Além dos estados do sul, o fenômeno atingiu também áreas do estado de São Paulo.

Com Agência Brasil