Sob intenso tiroteio, guerra entre CV e milícia chega ao 10° dia em Rio das Pedras; veja vídeo

Os confrontos em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, chegaram ao 10° nesta segunda-feira, 29, com ao menos dois tiroteios ao longo da madrugada. A comunidade tem sido palco de embates entre o Comando Vermelho (CV) e a narcomilícia que controla a região, além de ter sido alvo de ações da Polícia Civil e Militar.

Em meio à escalada da violência, moradores narram uma rotina de trocas de tiros e lançamentos de granadas através de drones pelos criminosos — uma das bombas chegou a atingir uma casa, deixando um buraco no telhado. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram tiroteios intensos. Relatos no X, antigo Twitter, indicam que os disparos foram ouvidos na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste.

Os embates tiveram início após o braço do CV em Muzema atacar áreas controladas pela milícia na região. Na comunidade, a polícia também encontrou a Polícia Civil encontrou um cemitério clandestino. Os corpos eram jogados em um poço com cerca de 20 metros de profundidade, situado em uma área de mata na Estrada dos Sertões. Um dia antes, a corporação já havia encontrado outro poço usado pela milícia como ponto de desova.

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Na semana passada, a Polícia Civil deflagrou duas operações em Rio das Pedras: uma contra dois operadores da milícia e outra contra um esquema de abastecimento de munições. A primeira mirou Luick Ferreira Cabral Pequeno e Rodrigo Marques Carbone, apontados como “puxadores de guerra”, com funções que envolvem liderança de confrontos e invasões territoriais contra grupos rivais.

Investigações apontam que Pequeno e Carbone cobravam taxas extorsivas de moradores e comerciantes. O primeiro foi preso em abril na comunidade Santo Cristo, no bairro Fonseca, em Niterói, com uma arma de fogo e uma granada. Na ocasião, realizava uma ofensiva contra rivais, ao lado de comparsas da Vila do João, no Complexo da Maré, ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP).

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Já Carbone foi detido nesta quarta em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, onde estava escondido. Ele foi identificado como “um dos principais integrantes do braço armado da narcomilícia, com atuação direta na mobilização de criminosos para confrontos e disputas por território em áreas de interesse do grupo”.

Em paralelo, a última sexta-feira 26, policiais deflagraram uma operação contra um esquema de fornecimento de munição para facções. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em Rio das Pedras. Ao menos cinco pessoas foram detidas — os dois alvos e três durante a ação. Também foram apreendidos dois fuzis, pistolas, munições e eletrônicos.

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A organização criminosa, segundo as investigações, documentos falsificados de Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs) para efetuar a compra em uma empresa em Santa Catarina. Estima-se que o grupo tenha obtido carregadores e mais de 10 mil projéteis de fuzil (de calibre 5,56 mm) e de pistola (de 9 mm). A ação desta quarta tem como objetivo desmantelar identificar membros da quadrilha e desmantelar o esquema.