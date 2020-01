Sob escolta e de helicóptero, Marcola vai a hospital de Brasília

O líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marcos Herbas Camacho, o Marcola, saiu nesta terça-feira da penitenciária federal de Brasília para fazer uma bateria de exames no Hospital de Base do Distrito Federal.

Marcola foi à unidade hospitalar de helicóptero e cercado por agentes federais fortemente armados.

Ele está no sistema penitenciário federal desde março de 2019, quando foi transferido do presídio de segurança máxima de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, após a descoberta de um suposto plano para resgatá-lo.

O Ministério Público de São Paulo aponta Marcola como o chefe máximo da facção, que nasceu em São Paulo e hoje exerce influência sobre penitenciárias de diversos estados e controla boa parte das rotas de tráfico de drogas do país.

Marcola cumpre pena por homicídio, tráfico de drogas, roubo e formação de quadrilha – somadas, as sentenças pelas quais foi condenado chegam a 330 anos.