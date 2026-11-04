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Sob ameaça de chuvas e tornados, Santa Catarina fecha escolas na rede estadual de ensino

'Decisão foi tomada de forma preventiva, considerando a gravidade das condições meteorológicas e os riscos associados ao clima extremo', diz o governo

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 14h30 | Atualizado em 4 nov 2026, 14h32
Avião de pequeno porte, branco e vermelho, com a matrícula PP-IJG, danificado e parcialmente coberto por destroços de um hangar destruído, sob céu nublado
Imagens publicadas nas redes sociais mostram como o tornado destruiu parte do Aeroporto de Chapecó, na região Oeste do estado (Redes sociais/Divulgação)
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Sob ameaça de chuvas e tornados, Santa Catarina fecha escolas na rede estadual de ensino Priorize VEJA no Google

O governo de Santa Catarina suspendeu as aulas em escolas da rede estadual de ensino por causa das fortes chuvas que atingem diferentes regiões catarinenses nesta semana. A decisão vale para esta quarta-feira e também para quinta-feira.

O estado está em alerta vermelho para tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As chuvas provocaram estragos em diferentes cidades. Segundo a Defesa Civil, um tornado foi registrado em Chapecó, na região Oeste do estado.

O órgão registrou rajadas de vento de 93 quilômetros por hora. Já o Inmet registrou rajadas de 126 quilômetros por hora na mesma região.

Imagens postadas nas redes sociais mostram o momento em que os fotos ventos destruíram parte do Aeroporto de Chapecó e outras regiões da cidade.

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Hangar de metal cinza completamente destruído, com telhado e paredes retorcidos. Ao lado, um avião de pequeno porte branco e vermelho, prefixo PP-IJG, parcialmente danificado, com a asa direita quebrada. O chão está molhado e há destroços espalhados, indicando forte tempestade.
(Rede sociais/Divulgação)

Segundo o governo de Jorginho Mello, a decisão foi tomada diante da “gravidade das condições meteorológicas e os riscos associados ao clima extremo”.

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A medida é preventiva e tem o objetivo de garantir a segurança de estudantes, professores e outros profissionais da educação, já os deslocamentos se tornam arriscados, além da própria permanência nas escolas.

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Leia a nota do governo catarinense:

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O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SED), informa que as aulas presenciais da rede estadual de ensino em todo o estado estão suspensas nesta quarta-feira, 4, e quinta-feira, 5, em razão dos eventos climáticos que atingem SC.

A decisão foi tomada de forma preventiva, considerando a gravidade das condições meteorológicas e os riscos associados ao clima extremo, como vendavais, chuvas intensas e possibilidade de outros fenômenos severos.

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A medida tem como prioridade preservar a segurança de estudantes, professores e demais profissionais da educação, especialmente diante dos riscos envolvidos nos deslocamentos e na permanência nas unidades escolares.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil e dos demais órgãos competentes, segue monitorando as condições meteorológicas e os impactos dos eventos climáticos em Santa Catarina.

A orientação é que a população acompanhe os canais oficiais do Governo e da Defesa Civil e siga as recomendações das autoridades.”

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