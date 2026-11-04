Sob ameaça de chuvas e tornados, Santa Catarina fecha escolas na rede estadual de ensino
'Decisão foi tomada de forma preventiva, considerando a gravidade das condições meteorológicas e os riscos associados ao clima extremo', diz o governo
O governo de Santa Catarina suspendeu as aulas em escolas da rede estadual de ensino por causa das fortes chuvas que atingem diferentes regiões catarinenses nesta semana. A decisão vale para esta quarta-feira e também para quinta-feira.
O estado está em alerta vermelho para tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As chuvas provocaram estragos em diferentes cidades. Segundo a Defesa Civil, um tornado foi registrado em Chapecó, na região Oeste do estado.
O órgão registrou rajadas de vento de 93 quilômetros por hora. Já o Inmet registrou rajadas de 126 quilômetros por hora na mesma região.
Imagens postadas nas redes sociais mostram o momento em que os fotos ventos destruíram parte do Aeroporto de Chapecó e outras regiões da cidade.
Segundo o governo de Jorginho Mello, a decisão foi tomada diante da “gravidade das condições meteorológicas e os riscos associados ao clima extremo”.
A medida é preventiva e tem o objetivo de garantir a segurança de estudantes, professores e outros profissionais da educação, já os deslocamentos se tornam arriscados, além da própria permanência nas escolas.
Leia a nota do governo catarinense:
A decisão foi tomada de forma preventiva, considerando a gravidade das condições meteorológicas e os riscos associados ao clima extremo, como vendavais, chuvas intensas e possibilidade de outros fenômenos severos.
A medida tem como prioridade preservar a segurança de estudantes, professores e demais profissionais da educação, especialmente diante dos riscos envolvidos nos deslocamentos e na permanência nas unidades escolares.
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil e dos demais órgãos competentes, segue monitorando as condições meteorológicas e os impactos dos eventos climáticos em Santa Catarina.
A orientação é que a população acompanhe os canais oficiais do Governo e da Defesa Civil e siga as recomendações das autoridades.”