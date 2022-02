“Situação de guerra”, diz governador do Rio sobre catástrofe em Petrópolis

As fortes chuvas, as enchentes e os deslizamentos em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, deixaram a cidade em pleno caos: já são 66 mortos e ao menos 80 casas atingidas, segundo divulgou o governo fluminense no começo da tarde desta quarta-feira, 16. Outras 21 pessoas foram resgatadas com vida. As ações de resgate acontecem desde ontem à noite e o governador Cláudio Castro (PL) acompanha a tragédia no local. Mais de 400 bombeiros trabalham em 44 pontos atingidos pelo temporal. Não se sabe, ainda, a quantidade exata de pessoas desaparecidas.

“É uma situação quase que de guerra. Toda a nossa equipe está mobilizada: Corpo de Bombeiros, secretarias e demais órgãos do estado. Atuamos no resgate e salvamento de vítimas, desobstruindo estradas, atendendo pessoas que perderam seus bens, com medicamentos e remoções”, disse o governador no Morro da Oficina, onde os bombeiros acreditam que há o maior número de vítimas.

O secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro, informou que um hospital de campanha com dez leitos foi instalado para prestar os primeiros socorros às vítimas. O governo informou ainda que são 20 caminhões, 20 retroescavadeiras, 10 escavadeiras hidráulicas, 5 caminhões vacoll e 10 carros pipas mobilizados no resgate. Mais de 180 pessoas que moram em áreas de risco foram acolhidas.

Ainda de acordo com o governo, equipes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos trabalham no cadastramento das famílias desalojadas e desabrigadas. O Núcleo de Assistência ao Cidadão (NAC) viabiliza documentação para a população que perdeu seus bens.

Os batalhões da Polícia Militar funcionam como pontos de recolhimento de donativos para as vítimas da chuva em todo o estado. Em nota, o governo afirmou que água mineral e itens de higiene pessoal são necessários neste momento.