Sindicato dos Metalúrgicos está sem água

Desde o início da tarde desta sexta-feira que falta água na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, onde estão concentrados o ex-presidente Lula e muitos de seus correligionários. A Sabesp, responsável pelo abastecimento, nega que tenha feito qualquer corte. Em nota, afirma que o problema deve teve ter sido causado pela presença de um grande número de pessoas na entidade, “é possível que a caixa d’água interna não seja suficiente para suprir a demanda”. A empresa informou que está enviando caminhões-pipa para o sindicato.

Nota da Sabesp

A Sabesp informa que o abastecimento de água no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, está normal. Devido ao acesso de pessoas no sindicato, é possível que a caixa-d’água interna não seja suficiente para suprir a demanda. A Sabesp já está enviando caminhões-pipa ao local para auxiliar no abastecimento de água.