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Brasil

Sindicato contesta na Justiça uso de direitos de arena como garantia financeira de clubes

Ação questiona operação financeira de 950 milhões de reais

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 14h01 | Atualizado em 6 jul 2026, 14h08
Fachada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Fachada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT/Divulgação)
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Sindicato contesta na Justiça uso de direitos de arena como garantia financeira de clubes Priorize VEJA no Google

O Sindicato Nacional das Associações de Futebol Profissional (Sinafut) apresentou uma ação civil pública no Tribunal de Justiça do Distrito Federal contra as empresas Sports Media Entertainment e a Opea Securitizadora

O motivo foi uma operação financeira entre elas, avaliada em 950 milhões de reais, que utiliza os direitos de arena de clubes brasileiros como garantia.

Essa negociação integra uma série de emissões de debêntures pela Sports Media para estruturar financeiramente a liga Futebol Forte União (FFU), que representa 33 clubes das séries A e B do futebol brasileiro.

O Sinafut alega que o arranjo financeiro com os clubes da FFU viola a Lei Geral do Esporte, já que a legislação determina que a cessão dos direitos de arena só pode ser feita para “outras organizações esportivas que regulam a modalidade e organizam competições”. Para a entidade sindical, tanto a Sports Media quanto a Opea, além dos demais investidores, são alheios ao mundo do futebol.

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A Sports Media emitiu 3 bilhões de reais em debêntures conversíveis em ações entre os anos de 2023 e 2025. A empresa adquiriu dos clubes integrantes da FFU até 20% de seus direitos de arena e propriedades comerciais, por prazos de 50 anos, até 2074. Em contrapartida, ela captou dinheiro no mercado de capitais para aplicar nos times.

Em nota, a a Sports Media afirmou que “todas as suas operações observam a legislação aplicável, os contratos vigentes e os ritos próprios do mercado de capitais”.

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“Comprometida com a transparência e a modernização do futebol brasileiro, a SME permanece à disposição das autoridades competentes para prestar os esclarecimentos necessários”, diz o texto.

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