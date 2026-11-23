Brasília receberá, nesta quarta, o 4º Simpósio Liberdade Econômica, que terá como tema “Brasil 2027–2030: uma agenda para crescer”. O encontro será realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) e reunirá autoridades, especialistas, representantes empresariais e lideranças da sociedade para discutir medidas que podem influenciar a economia brasileira nos próximos quatro anos.

Entre as presenças confirmadas estão o senador Efraim Filho, o ministro dos Transportes, George Santoro, e o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Henrique Rodrigues Pereira.

O simpósio pretende concentrar as discussões nas medidas necessárias para o próximo ciclo econômico. Entre os principais assuntos estão o equilíbrio das contas públicas, a sustentabilidade da dívida, os efeitos da reforma tributária, o endividamento de famílias e empresas e as condições para ampliar investimentos e estimular a atividade econômica.

A responsabilidade fiscal será um dos pontos centrais do encontro. O controle das contas públicas tem impacto direto sobre os juros, o crédito, os investimentos e a confiança na economia. O desafio é conciliar o equilíbrio das finanças do país com a capacidade de investimento do Estado e a criação de condições para o crescimento econômico.

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Outro tema em pauta será a implementação da reforma tributária sobre o consumo, que terá uma etapa importante a partir de 2027. O debate abordará os efeitos das mudanças para empresas, setores produtivos e consumidores, incluindo a regulamentação e a incidência do Imposto Seletivo, tributo que poderá afetar diferentes atividades econômicas.

O simpósio também discutirá o endividamento de famílias e empresas e seus reflexos sobre o consumo, o crédito e a capacidade de investimento. A qualidade e o custo dos financiamentos são questões relevantes para a atividade econômica, especialmente em um cenário no qual empresas e cidadãos ainda enfrentam dificuldades para reorganizar suas finanças.

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A competitividade brasileira será outro eixo das discussões. Entram em pauta questões como a complexidade das regras, a insegurança jurídica, a produtividade e o chamado Custo Brasil — conjunto de dificuldades e despesas que encarecem a produção e os negócios no país. A proposta é discutir medidas que facilitem a atividade empresarial, atraiam investimentos e ampliem as oportunidades de empreendedorismo.

SERVIÇO

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4º Simpósio Liberdade Econômica – Brasil 2027–2030: uma agenda para crescer

Data: 25 de novembro de 2026

Local: Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB)

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Endereço: Brasília – DF

Tema: Equilíbrio fiscal, ambiente de negócios e competitividade na agenda do próximo governo