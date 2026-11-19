A cena é trivial: trilhos acomodados sobre o leito por onde o metrô, em breve, passará. Em se tratando da estação da Gávea do metrô do Rio de Janeiro, no entanto, ela ganha ares de espanto. Isso porque a obra já dura mais de 15 anos, envolta em acusações de superfaturamento, atrasos sistemáticos e até a inundação do canteiro de obras para impedir desmoronamentos. Muitos cariocas sequer imaginavam que um dia ela poderia, enfim, sair do papel.

O novo estágio de obras veio acompanhado de uma visita da imprensa de que VEJA participou, nesta quinta-feira, 19. Trata-se da terceira fase da construção, após o cumprimento do escoamento de 60 milhões de litros de água e a detonação de 28 mil toneladas de rochas. Segundo a secretária de Transportes, Priscila Sakalem, 40% do trabalho já foi feito e a previsão de entrega é para meados de 2028.

Com cerca de 57 metros de profundidade, o túnel em construção que liga São Conrado à Gávea, na Linha 4, vai ser o mais profundo do Rio de Janeiro. O caminho entre as duas estações já está praticamente aberto. Agora é preciso abrir o diâmetro na altura em que será construída a estação e trabalhar na instalação dos trilhos.

Antes de fixá-los, porém, será necessário aplicar uma camada de concreto poroso e um sistema de drenagem para lidar com o fluxo constante de água do lençol freático. Depois disso, serão instalados os trilhos e os dormentes — peças transversais que sustentam a estrutura ferroviária. Uma vez concluída essa etapa, o último passo é fixar os trilhos.

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Segundo a secretária Priscila Sakalem, a obra poderá atender cerca de 20 000 pessoas diariamente. “A etapa iniciada hoje representa mais um marco na retomada da obra, em 2025. Com o início da construção da via permanente e a instalação dos trilhos, o avanço dos trabalhos ganha uma dimensão ainda mais concreta e visível”, afirma Priscila. A secretária pontuou ainda que as obrigações financeiras da obra estão previstas no orçamento de 2027, ano em que ocorre a transição dos governos do estado.

O governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, destacou que o início da instalação dos trilhos é um marco para a mobilidade no Rio. “A gestão também está atuando para estender o sistema metroviário em outras direções, a partir da elaboração de estudos para a ampliação da Linha 4, da ligação Estácio-Praça XV e da Linha 3. Estamos trabalhando com essas prioridades para o futuro da mobilidade do estado. ”

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Na Gávea, dois poços de aproximadamente 50 metros de profundidade e uma saída de emergência na altura da Rua Piratininga dão acesso à estação. No poço principal, além do caminho que ligará a Gávea a São Conrado, duas outras câmaras estão abertas. São projetos anteriores, de 2023, que ligariam a estação da Gávea também às estações Antero de Quental, no Leblon, e Uruguai, na Tijuca.

Histórico desastroso

As obras da estação Gávea do metrô do Rio integravam o projeto de expansão da Linha 4, criada para ligar a Zona Sul à Barra da Tijuca antes dos Jogos Olímpicos de 2016. No entanto, em 2015, em meio à grave crise financeira do estado e a investigações por suspeitas de superfaturamento nos contratos, os trabalhos foram completamente paralisados, fazendo da Gávea a única das seis estações previstas a não ser entregue para o evento.

Com o canteiro abandonado e o risco real de a pressão do solo provocar desmoronamentos ou abalar as estruturas dos prédios vizinhos, incluindo os da PUC-Rio, engenheiros decidiram inundar os poços de mais de 50 metros de profundidade com cerca de 60 milhões de litros de água, em 2018. O que seria uma solução provisória se arrastou por anos de impasses jurídicos, período em que se chegou até a cogitar o aterramento definitivo do local.

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O destravamento ocorreu apenas em setembro de 2024, com a aprovação de um acordo no Tribunal de Contas do Estado que viabilizou quase 700 milhões de reais em investimentos e estendeu a concessão do metrô até 2048. Com isso, as obras foram oficialmente retomadas em abril de 2025, passando pela drenagem controlada da água em agosto e por detonações de rochas em dezembro.

Quando enfim for inaugurada, a estação ficará marcada como um exemplo da malversação de dinheiro público e da gestão desastrosa da política fluminense.