Silvio Almeida diz que situação de indígenas em Roraima é calamitosa

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, classificou de calamitosa a situação dos indígenas Yanomami em Roraima. Segundo o auxiliar de Lula, o cenário de fome e desnutrição entre os indígenas tem origem no abandono das populações pelo Estado, o garimpo ilegal nas terras protegidas e a omissão do governo de Jair Bolsonaro, que ele classificou como “criminosa”.

“Acabo de chegar de Roraima onde, juntamente com o Presidente Lula e alguns de meus colegas de Ministério, pudemos ver de perto a situação calamitosa do povo Yanomami. Estamos diante de uma tragédia humanitária, causada por anos de abandono do Estado, pela ação do garimpo ilegal e pela omissão criminosa do governo anterior”, disse Almeida.

A pasta dos Direitos Humanos tomará uma série de ações além das já anunciadas por Lula, que determinou estado de calamidade pública na terra Yanomami. Entre as medidas estão a atuação da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA) junto aos indígenas para fazer um diagnóstico das violações ocorridas no território.

Haverá ainda o auxílio à formação de pessoas para atuar no Sistema de Garantia de Direitos, que envolve os conselhos tutelares, integrantes de entidades e servidores das áreas social e de defesa da criança e do adolescente.

Foi decidido também o envio do Ouvidor Nacional dos Direitos Humanos à Roraima para colher relatos na região para que, segundo o ministro, “as autoridades nacionais e internacionais possam tomar as providências cabíveis”.