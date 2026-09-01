‘Sicário’ de Vorcaro derrubou notícias sobre contrato de esposa de Moraes com Master

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, que era conhecido como Sicário e trabalhava para o banqueiro Daniel Vorcaro, derrubou uma série de notícias que envolviam o ministro Alexandre de Moraes, do STF, inclusive sobre o contrato de 129 milhões de reais fechado entre o Banco Master e o escritório de sua esposa, Viviane Barci de Moraes.

Sicário, então, informava o próprio Vorcaro quando os links já estavam fora do ar. Os diálogos ocorriam no WhatsApp e foram recuperados pela Polícia Federal.

“Em seguida, serão apresentadas solicitações feitas por DANIEL VORCARO para que notícias relacionadas com ALEXANDRE DE MORAES sejam retiradas do ar”, relatou a PF, em documento enviado ao STF.

No dia 14 de abril de 2025, por exemplo, Mourão escreveu: “Mais dois links derrubados”. Uma das notícias era sobre o contrato com o escritório e outra sobre a tentativa fracassada de compra do Master pelo BRB.

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Quatro dias depois, mais duas publicações foram retiradas do ar, uma sobre o contrato da mulher de Moraes e outra sobre a “ostentação” de Vorcaro.

“Mestre, links derrubados hoje”, escreveu Mourão no dia 25, enviando dois links. Um deles era sobre a atuação do escritório de Viviane representando o Master em ações judiciais.