‘Sicário’ de Vorcaro derrubou notícias sobre contrato de esposa de Moraes com Master
Empregado de dono do banco atuava para tirar do ar informações que envolviam ministro do STF
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, que era conhecido como Sicário e trabalhava para o banqueiro Daniel Vorcaro, derrubou uma série de notícias que envolviam o ministro Alexandre de Moraes, do STF, inclusive sobre o contrato de 129 milhões de reais fechado entre o Banco Master e o escritório de sua esposa, Viviane Barci de Moraes.
Sicário, então, informava o próprio Vorcaro quando os links já estavam fora do ar. Os diálogos ocorriam no WhatsApp e foram recuperados pela Polícia Federal.
“Em seguida, serão apresentadas solicitações feitas por DANIEL VORCARO para que notícias relacionadas com ALEXANDRE DE MORAES sejam retiradas do ar”, relatou a PF, em documento enviado ao STF.
No dia 14 de abril de 2025, por exemplo, Mourão escreveu: “Mais dois links derrubados”. Uma das notícias era sobre o contrato com o escritório e outra sobre a tentativa fracassada de compra do Master pelo BRB.
Quatro dias depois, mais duas publicações foram retiradas do ar, uma sobre o contrato da mulher de Moraes e outra sobre a “ostentação” de Vorcaro.
“Mestre, links derrubados hoje”, escreveu Mourão no dia 25, enviando dois links. Um deles era sobre a atuação do escritório de Viviane representando o Master em ações judiciais.