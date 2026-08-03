Shopping batiza evangélicos em praça de alimentação: chafariz ‘Rio Jordão’

Sob o olhar de uma réplica da esfinge egípcia com duas escadas rolantes por dentro dela e ao lado de uma loja de sorvete e açaí, foi inaugurado um chafariz apelidado de “Rio Jordão” em um dos pavilhões do Barra World Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio. Conhecido na tradição cristã como o local onde Jesus Cristo foi batizado por João Batista, o espaço é oferecido para que igrejas evangélicas possam realizar de batismos de fieis, evitando que comunidades precisem recorrer a piscinas improvisadas ou espaços sem condições adequadas para celebrações. “Espaço aberto para todas as igrejas. Abençoados sejam todos”, diz o anúncio.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

O conceito arquitetônico do Barra World reúne monumentos inspirados em diferentes partes do mundo, como a Torre Eiffel e a Torre de Pisa. O novo espaço – que não tem nada de rio, por se parecer mais com um chafariz com reaproveitamento de água – fica no Setor Árabe do empreendimento, ligado ao empresário José Koury, próximo ainda a uma academia e uma pizzaria Parmê.

No perfil das redes sociais do shopping, a novidade não foi tão bem recebida. Há comentários como “Podemos fazer despacho também?”, “Já quero um espaço pra Saravá meu Povo também”, “Muito em breve, seremos um República Fundamentalista Evangélica”. Xii…

https://www.instagram.com/p/Dblafruxq0w/

Continua após a publicidade