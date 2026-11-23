Shopping demite Papai Noel por fala ‘inadequada’ dita a criança
Episódio ocorreu no centro comercial Metropolitano, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, neste sábado, 21
Um homem que atuava como Papai Noel no Shopping Metropolitano, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, foi afastado do cargo por comentários feitos na frente de uma criança de 3 anos. “Estou nu, hein. Vou logo avisando”, disse ele para uma menina, enquanto os pais tentavam um registro dos dois. O episódio aconteceu na manhã de sábado, 21, por volta das 11h30, enquanto a criança esperava para tirar uma foto.
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Bruno Danello, pai da menina, relatou o ocorrido nas redes sociais. “Um adulto que assume o papel de representar uma figura tão importante no imaginário infantil precisa compreender a responsabilidade que carrega. Crianças merecem respeito, cuidado e proteção. Estou tomando as medidas cabíveis para que o ocorrido seja apurado”, disse. A administração do shopping, em nota, pediu desculpas e informou que o profissional será substituído, reconhecendo que o termo utilizado foi inadequado.
“A fala do Papai Noel no vídeo divulgado se referia exclusivamente à ausência do gorro e luvas. Reconhece, porém, que o termo utilizado foi inadequado e não condiz com as orientações e o treinamento oferecidos para o atendimento ao público. O empreendimento pede desculpas pela fala, lamenta o desconforto causado e informa que o profissional será substituído”.