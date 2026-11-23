Um homem que atuava como Papai Noel no Shopping Metropolitano, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, foi afastado do cargo por comentários feitos na frente de uma criança de 3 anos. “Estou nu, hein. Vou logo avisando”, disse ele para uma menina, enquanto os pais tentavam um registro dos dois. O episódio aconteceu na manhã de sábado, 21, por volta das 11h30, enquanto a criança esperava para tirar uma foto.

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Bruno Danello, pai da menina, relatou o ocorrido nas redes sociais. “Um adulto que assume o papel de representar uma figura tão importante no imaginário infantil precisa compreender a responsabilidade que carrega. Crianças merecem respeito, cuidado e proteção. Estou tomando as medidas cabíveis para que o ocorrido seja apurado”, disse. A administração do shopping, em nota, pediu desculpas e informou que o profissional será substituído, reconhecendo que o termo utilizado foi inadequado.

“A fala do Papai Noel no vídeo divulgado se referia exclusivamente à ausência do gorro e luvas. Reconhece, porém, que o termo utilizado foi inadequado e não condiz com as orientações e o treinamento oferecidos para o atendimento ao público. O empreendimento pede desculpas pela fala, lamenta o desconforto causado e informa que o profissional será substituído”.