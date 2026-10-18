‘Seu avião está um tesão. Parabéns’, disse famoso advogado a Daniel Vorcaro
Nelson Wilians viajou no jato do banqueiro enquanto atuava por interesses do dono do Master
Em setembro de 2025, quando já estava na mira de investigações da Polícia Federal sobre a máfia do INSS, o advogado Nelson Wilians escreveu a Daniel Vorcaro, que já enfrentava tempestade com o Banco Master:
“Minha solidariedade pelo momento delicado… Pode contar comigo”, disse.
“Você é um guerreiro forte. Te agradeço o carinho. Vamos falar”, disse o banqueiro.
Em tempo, o advogado prestou serviços ao banqueiro.
Wilians, aliás, se apaixonou pelo avião de Vorcaro, quando teve a oportunidade de voar na máquina enquanto prestava serviços de advocacia ao banqueiro do Master: “Seu avião está um tesão. Parabéns”.