‘Seu avião está um tesão. Parabéns’, disse famoso advogado a Daniel Vorcaro

Em setembro de 2025, quando já estava na mira de investigações da Polícia Federal sobre a máfia do INSS, o advogado Nelson Wilians escreveu a Daniel Vorcaro, que já enfrentava tempestade com o Banco Master:

“Minha solidariedade pelo momento delicado… Pode contar comigo”, disse.

“Você é um guerreiro forte. Te agradeço o carinho. Vamos falar”, disse o banqueiro.

Em tempo, o advogado prestou serviços ao banqueiro.

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Wilians, aliás, se apaixonou pelo avião de Vorcaro, quando teve a oportunidade de voar na máquina enquanto prestava serviços de advocacia ao banqueiro do Master: “Seu avião está um tesão. Parabéns”.