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Brasil

Setor de petróleo faz alerta ao governo Lula sobre risco de apagão de combustíveis no Norte

Documento do IBP enviado a ministérios aponta que seca no Rio Tapajós e entraves burocráticos ameaçam abastecimento de 7,5 milhões de pessoas

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 17h30
Visão do Rio Tapajós
Visão do Rio Tapajós (Polícia Federal/Divulgação)
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Setor de petróleo faz alerta ao governo Lula sobre risco de apagão de combustíveis no Norte Priorizar nos meus resultados Google

As hidrovias na Região Norte do Brasil podem travar devido às projeções climáticas e à ausência de manutenção no Rio Tapajós, um dos principais afluentes do Rio Amazonas. O cenário ameaça o fluxo de combustíveis para o abastecimento de cerca de 7,5 milhões de habitantes.

O alerta já é válido para setembro. O setor de petróleo monitora a situação e manifestou formalmente ao governo federal preocupação com o cenário. O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) enviou a diversos ministérios de Lula o alerta de que o impasse ambiental é potencializado por entraves burocráticos e políticos — como o recente veto a investimentos privados (proposta que previa a injeção de R$ 50 milhões) para viabilizar a navegabilidade em sete pontos críticos do curso das águas.

O IBP cita que os efeitos prolongados do fenômeno El Niño, no segundo semestre de 2026, estreitam a janela para a dragagem de manutenção preventiva do Tapajós. A situação impõe a necessidade emergencial de ações para evitar um desabastecimento generalizado, além do isolamento produtivo e social durante a estiagem.

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Estima-se que, apenas pelo corredor logístico Miritituba-Santarém, sejam movimentados 1,36 milhão de metros cúbicos de combustíveis anualmente.

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