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Brasil

Setor de infraestrutura critica Milei e diz que respeito às instituições é inegociável

Para entidades, relação entre nações deve ser pautada pelo respeito mútuo, pelo diálogo e pela observância dos princípios que regem a convivência internacional

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 16h30
Homem de cabelos castanhos e ondulados, vestindo terno preto e camisa azul, com os braços abertos e a boca aberta em um grito, em um palco com fundo azul. Pessoas desfocadas aparecem atrás dele
Javier Milei (Allison Sales/NurPhoto/Getty Images)
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Em reação às declarações de Javier Milei durante convenção do PL que confirmou Flávio Bolsonaro como presidenciável, representantes do setor da infraestrutura criticou a postura do presidente argentino, manifestou solidariedade às instituições da República e disse que o respeito a elas é inegociável.

“As relações entre nações soberanas devem ser pautadas pelo respeito mútuo, pelo diálogo e pela estrita observância dos princípios que regem a convivência internacional. É inadmissível que um chefe de Estado utilize uma visita ao território brasileiro para ofender autoridades nacionais ou buscar deslegitimar e interferir, ainda que por meio de declarações públicas, no funcionamento das instituições políticas e do Poder Judiciário do Brasil”, diz nota assinada por associações como a Aneor, Apeop, Anetrams, Brasinfra e Sinicon.

No sábado, Milei chamou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, de “lixo careca”, pela recusa do magistrado ao pedido para que ele visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se referiu a Luiz Inácio Lula da Silva como “presidiário”, fez críticas ao presidente e afirmou confiar que Flávio poderá derrotar o petista nas eleições.

Para entidades, divergências políticas ou ideológicas, por mais profundas que sejam, jamais podem servir de justificativa para atitudes que representem uma afronta à soberania nacional ou um desrespeito aos Poderes constituídos e à ordem institucional de outro país.

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Em nota, o setor reafirma a confiança na maturidade das instituições brasileiras e na capacidade do Brasil de conduzir seus assuntos internos com autonomia, equilíbrio e respeito ao Estado Democrático de Direito.

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