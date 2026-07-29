Setor de infraestrutura critica Milei e diz que respeito às instituições é inegociável

Em reação às declarações de Javier Milei durante convenção do PL que confirmou Flávio Bolsonaro como presidenciável, representantes do setor da infraestrutura criticou a postura do presidente argentino, manifestou solidariedade às instituições da República e disse que o respeito a elas é inegociável.

“As relações entre nações soberanas devem ser pautadas pelo respeito mútuo, pelo diálogo e pela estrita observância dos princípios que regem a convivência internacional. É inadmissível que um chefe de Estado utilize uma visita ao território brasileiro para ofender autoridades nacionais ou buscar deslegitimar e interferir, ainda que por meio de declarações públicas, no funcionamento das instituições políticas e do Poder Judiciário do Brasil”, diz nota assinada por associações como a Aneor, Apeop, Anetrams, Brasinfra e Sinicon.

No sábado, Milei chamou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, de “lixo careca”, pela recusa do magistrado ao pedido para que ele visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se referiu a Luiz Inácio Lula da Silva como “presidiário”, fez críticas ao presidente e afirmou confiar que Flávio poderá derrotar o petista nas eleições.

Para entidades, divergências políticas ou ideológicas, por mais profundas que sejam, jamais podem servir de justificativa para atitudes que representem uma afronta à soberania nacional ou um desrespeito aos Poderes constituídos e à ordem institucional de outro país.

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Em nota, o setor reafirma a confiança na maturidade das instituições brasileiras e na capacidade do Brasil de conduzir seus assuntos internos com autonomia, equilíbrio e respeito ao Estado Democrático de Direito.