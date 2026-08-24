Sessão no Senado celebra os 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho
Homenagem proposta pelo senador Paulo Paim destaca a trajetória e o papel da corte na regulação trabalhista do país
O Senado Federal celebra nesta segunda-feira (24) os 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho (TST). A cerimônia será realizada no plenário da Casa, a partir das 10h.
O evento atende a um requerimento do senador Paulo Paim (PT-RS). A homenagem reconhece a relevância histórica da corte, estabelecida em 1946 como um dos pilares da Justiça do Trabalho no país.
Segundo o parlamentar gaúcho, a sessão solene busca exaltar a trajetória do TST em prol da sociedade e seu papel fundamental na regulação das relações laborais brasileiras.