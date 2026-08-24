Sessão no Senado celebra os 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho

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O Senado Federal celebra nesta segunda-feira (24) os 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho (TST). A cerimônia, requerida pelo senador Paulo Paim, destaca a relevância histórica da corte, pilar da Justiça do Trabalho no país, e seu papel fundamental na regulação das relações laborais brasileiras.

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O Senado Federal celebra nesta segunda-feira (24) os 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho (TST). A cerimônia será realizada no plenário da Casa, a partir das 10h.

O evento atende a um requerimento do senador Paulo Paim (PT-RS). A homenagem reconhece a relevância histórica da corte, estabelecida em 1946 como um dos pilares da Justiça do Trabalho no país.

Segundo o parlamentar gaúcho, a sessão solene busca exaltar a trajetória do TST em prol da sociedade e seu papel fundamental na regulação das relações laborais brasileiras.