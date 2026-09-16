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Sessão do STF sobre Moraes reforçou desconfiança do brasileiro ‘em quem julga’, diz pesquisa

Estudo mostra impacto da tumultuada sessão sobre o escândalo do caso Master e como a imagem do tribunal foi impactada

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 09h01
Um homem calvo, de terno e gravata azul, com toga preta, sorri e faz um sinal de positivo com o polegar, olhando para a esquerda. Outro homem, de cabelos grisalhos e toga, aparece desfocado em primeiro plano, de costas para o observador. Ambos estão sentados em cadeiras de couro marrom em um ambiente formal.
André Mendonça e Alexandre de Moraes - 02/09/2026 (./AFP)
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Dados da Ativaweb DataLab mostram como os brasileiros acompanharam as mais de sete horas de sessão no STF destinadas a analisar um pedido de investigação contra Alexandre de Moraes por envolvimento com Daniel Vorcaro no escândalo do Banco Master.

O levantamento identificou 9,5 milhões de postagens sobre o Supremo no Facebook, Instagram, X, TikTok e comentários no YouTube entre 8h da manhã e 18h30, nesta terça-feira.

As críticas ao movimento para blindar Moraes de investigações e a cobrança para que a lei também seja válida para ministros do STF dominaram boa parte das postagens.

Cerca de 75,2% das mensagens eram críticas ao STF num recorte de 15h30 da tarde. As redes consolidaram cobranças por transparência, investigação e aplicação da “mesma régua” na Corte. Também houve percepção de que o STF estaria “julgando o próprio STF”.

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“Quando o público deixa de discutir apenas o processo e passa a desconfiar de quem julga, a crise deixa de ser jurídica e se torna institucional”, diz Alek Maracajá

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