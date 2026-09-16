Sessão do STF sobre Moraes reforçou desconfiança do brasileiro ‘em quem julga’, diz pesquisa

Dados da Ativaweb DataLab mostram como os brasileiros acompanharam as mais de sete horas de sessão no STF destinadas a analisar um pedido de investigação contra Alexandre de Moraes por envolvimento com Daniel Vorcaro no escândalo do Banco Master.

O levantamento identificou 9,5 milhões de postagens sobre o Supremo no Facebook, Instagram, X, TikTok e comentários no YouTube entre 8h da manhã e 18h30, nesta terça-feira.

As críticas ao movimento para blindar Moraes de investigações e a cobrança para que a lei também seja válida para ministros do STF dominaram boa parte das postagens.

Cerca de 75,2% das mensagens eram críticas ao STF num recorte de 15h30 da tarde. As redes consolidaram cobranças por transparência, investigação e aplicação da “mesma régua” na Corte. Também houve percepção de que o STF estaria “julgando o próprio STF”.

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“Quando o público deixa de discutir apenas o processo e passa a desconfiar de quem julga, a crise deixa de ser jurídica e se torna institucional”, diz Alek Maracajá