🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

Sessão do STF sobre Moraes dá novo sentido à campanha eleitoral para o Senado

Candidatos que prometem agir com rigor diante de escândalos envolvendo o tribunal podem explorar descrédito da Corte nessa reta final para o pleito

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 08h01 | Atualizado em 16 set 2026, 10h20
Plenário do Senado
Plenário do Senado  (Jonas Pereira/Agência Senado)
Continua após publicidade
Sessão do STF sobre Moraes dá novo sentido à campanha eleitoral para o Senado Priorizar nos meus resultados Google

Aparentemente incapaz de se depurar diante de um dos maiores escândalos já descobertos em sua história, o STF deu, nesta terça, um novo sentido à disputa por 54 das 81 cadeiras do Senado nas eleições de outubro.

A Câmara Alta do Parlamento tem a missão constitucional de sabatinar e aprovar os novos ministros escolhidos pelo presidente da República para o Supremo. Também é missão dos senadores, a partir de um despacho do presidente do Senado, analisar processos de impeachment contra integrantes do tribunal flagrados em situações incompatíveis com a função.

A pouco mais de duas semanas para a eleição, a indefinição sobre como o STF tratará a investigação das conversas — e negócios milionários — de Daniel Vorcaro com Alexandre de Moraes deve reforçar o discurso eleitoral de candidatos que defendem atuação dura do Senado em relação ao Supremo.

O sistema de pesos e contrapesos da República existe para combater abusos e garantir que nenhum poder seja livre para afrontar a Constituição e blindar-se diante de irregularidades.

Siga
Continua após a publicidade

Será do Senado, por exemplo, a missão de reagir a eventuais atos de cumplicidade — e até de prevaricação? — no STF, caso o escândalo do Banco Master seja abafado sem sequer ser investigado na Corte.

Neste momento, porém, a Casa está sequestrada por uma maioria de senadores que interditou qualquer debate sério sobre a situação do país. Muitos, nesse grupo, também estão citados no escândalo do Banco Master e são alvos de investigações.

Continua após a publicidade

Para além do Senado, é justo dizer, as relações atuais de poder em Brasília estabelecem um estado de letargia entre todos os poderes. Muitos gabinetes poderosos da República se movem para que as investigações do caso Master e do INSS, outra máfia que vitimou milhões de aposentados no país, sejam abafadas e para que ninguém seja punido.

Essa sensação de que há um sistema azeitado atuando para se proteger e garantir que tudo continue como está no país dá ao eleitor o sentimento de indignação que transformará o voto para o Senado numa espécie de instrumento de vingança.

Continua após a publicidade

O voto punitivista pode atingir o presidente Lula, que tenta ganhar a reeleição e o direito de indicar pelo menos mais quatro ministros ao STF, solidificando o sistema vigente na Corte. Também pode fortalecer as candidaturas de adversários do petismo que prometem supostamente desmontar a lógica vigente.

 

Publicidade
TAGS:
Radar
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).