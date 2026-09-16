Sessão do STF sobre Moraes dá novo sentido à campanha eleitoral para o Senado

Aparentemente incapaz de se depurar diante de um dos maiores escândalos já descobertos em sua história, o STF deu, nesta terça, um novo sentido à disputa por 54 das 81 cadeiras do Senado nas eleições de outubro.

A Câmara Alta do Parlamento tem a missão constitucional de sabatinar e aprovar os novos ministros escolhidos pelo presidente da República para o Supremo. Também é missão dos senadores, a partir de um despacho do presidente do Senado, analisar processos de impeachment contra integrantes do tribunal flagrados em situações incompatíveis com a função.

A pouco mais de duas semanas para a eleição, a indefinição sobre como o STF tratará a investigação das conversas — e negócios milionários — de Daniel Vorcaro com Alexandre de Moraes deve reforçar o discurso eleitoral de candidatos que defendem atuação dura do Senado em relação ao Supremo.

O sistema de pesos e contrapesos da República existe para combater abusos e garantir que nenhum poder seja livre para afrontar a Constituição e blindar-se diante de irregularidades.

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Será do Senado, por exemplo, a missão de reagir a eventuais atos de cumplicidade — e até de prevaricação? — no STF, caso o escândalo do Banco Master seja abafado sem sequer ser investigado na Corte.

Neste momento, porém, a Casa está sequestrada por uma maioria de senadores que interditou qualquer debate sério sobre a situação do país. Muitos, nesse grupo, também estão citados no escândalo do Banco Master e são alvos de investigações.

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Para além do Senado, é justo dizer, as relações atuais de poder em Brasília estabelecem um estado de letargia entre todos os poderes. Muitos gabinetes poderosos da República se movem para que as investigações do caso Master e do INSS, outra máfia que vitimou milhões de aposentados no país, sejam abafadas e para que ninguém seja punido.

Essa sensação de que há um sistema azeitado atuando para se proteger e garantir que tudo continue como está no país dá ao eleitor o sentimento de indignação que transformará o voto para o Senado numa espécie de instrumento de vingança.

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O voto punitivista pode atingir o presidente Lula, que tenta ganhar a reeleição e o direito de indicar pelo menos mais quatro ministros ao STF, solidificando o sistema vigente na Corte. Também pode fortalecer as candidaturas de adversários do petismo que prometem supostamente desmontar a lógica vigente.