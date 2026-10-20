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Brasil

Sesc Saúde Mulher estima cerca de 10 mil mamografias gratuitas durante a campanha Outubro Rosa deste ano

Disponíveis para mulheres de 40 a 74 anos, os exames são feitos em unidades móveis, que percorrem municípios em 19 estados brasileiros

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 17h01 | Atualizado em 20 out 2026, 17h18
Mulher de cabelo escuro, vestindo camiseta rosa com um laço rosa na altura do peito, faz autoexame das mamas com as mãos
Outubro Rosa: nenhum outro tipo de câncer ganhou tanta visibilidade e espaço no debate público quanto o câncer de mama (Reprodução/Getty Images)
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Sesc Saúde Mulher estima cerca de 10 mil mamografias gratuitas durante a campanha Outubro Rosa deste ano Priorize VEJA no Google

O projeto Sesc Saúde Mulher estima realizar cerca de 10 mil mamografias gratuitas durante a campanha Outubro Rosa deste ano. Disponíveis para mulheres de 40 a 74 anos, os exames são feitos em unidades móveis, que percorrem municípios em 19 estados brasileiros, com prioridade para localidades com acesso limitado a serviços especializados de saúde.

A iniciativa já realizou mais de 427 mil mamografias desde sua criação, em 2012. Além dos exames voltados à prevenção e à detecção precoce do câncer de mama, o projeto oferece ações educativas e exames preventivos do colo do útero.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é o tumor mais frequente entre as mulheres brasileiras, representando cerca de 30% dos novos casos da doença. Para cada ano do triênio 2026-2028, são estimados 78.610 registros da doença no Brasil.

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