Sesc Saúde Mulher estima cerca de 10 mil mamografias gratuitas durante a campanha Outubro Rosa deste ano

O projeto Sesc Saúde Mulher estima realizar cerca de 10 mil mamografias gratuitas durante a campanha Outubro Rosa deste ano. Disponíveis para mulheres de 40 a 74 anos, os exames são feitos em unidades móveis, que percorrem municípios em 19 estados brasileiros, com prioridade para localidades com acesso limitado a serviços especializados de saúde.

A iniciativa já realizou mais de 427 mil mamografias desde sua criação, em 2012. Além dos exames voltados à prevenção e à detecção precoce do câncer de mama, o projeto oferece ações educativas e exames preventivos do colo do útero.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é o tumor mais frequente entre as mulheres brasileiras, representando cerca de 30% dos novos casos da doença. Para cada ano do triênio 2026-2028, são estimados 78.610 registros da doença no Brasil.