Servidores do Inep se manifestam em Brasília às vésperas do Enem

Às vésperas do primeiro dia de provas do Enem, servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realizaram manifestação em frente ao Ministério da Gestão e Inovação, em Brasília. O grupo pleiteia a promoção de servidores que fizeram mestrado e doutorado, mas têm sofrido punições salariais desde 2016, além da maior valorização dos trabalhadores do órgão, responsável pela realização da prova. De acordo com o presidente da associação dos servidores do instituto, Márcio Lima, a pasta se comprometeu a recebê-los na próxima terça-feira.

A escolha desta sexta-feira, 3, para a realização do ato é simbólica, já que neste domingo, estudantes de todo o Brasil participam da primeira etapa do Enem, com provas de Linguagens, códigos e suas tecnologias, Ciências humanas e suas tecnologias e redação. Para os servidores, apesar da relevância nacional do exame, os trabalhores do órgão não têm sido valorizados. Eles alegam que, conforme a lei, a promoção deve ocorrer após a realização de cursos de formação e após determinado tempo de serviço trabalhado no órgão, embora isso não esteja sendo aplicado aos pesquisadores que fizeram mestrado e doutorado nos últimos anos, mesmo após diversas manifestações favoráveis dos órgãos de assessoramento jurídico do próprio Inep, do MEC e do MGI.

O pedido, diretamente, é pela imediata alteração do decreto que regulamenta a carreira dos servidores, que alegam que o mesmo tratamento não é dado a nenhum outro órgão do governo federal. Nas contas da Associação dos Servidores do Inep (Assinep), são cerca de 160 mestres e 80 doutores atualmente no instituto, com prejuízo financeiro que supera em alguns casos a cifra de R$4.000,00 por mês.

“O Inep adquiriu cada vez mais responsabilidades legais, como no Fundeb e PNE, mas que não vieram acompanhadas de mais servidores e melhores salários. É impossível manter um estatístico com o salário atual do Inep”, disse Lima.