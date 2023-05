Servidores de prefeitura ‘bolsonarista’ agiram para obter atestado falso

Preso na Operação Venire, realizada nesta quarta-feira, 3, João Carlos de Sousa Brecha teria inserido, no sistema de imunizações e da rede nacional de dados do Ministério da Saúde, informações para a emissão de certificados de vacina de Covid-19 em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, da ex-primeira, Michelle Bolsonaro, e da filha do casal, de 13 anos. Ele ocupa o cargo de secretário de Governo do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A prefeitura é comandada por Wilson Miguel dos Reis (MDB), que assumiu o cargo depois que seu sobrinho, Washington Reis (MDB), deixou o posto para concorrer nas últimas eleições.

De acordo com as investigações, as informações foram incluídas em 21 de dezembro e excluídas seis dias depois pela servidora Claudia Helena Acosta Rodrigues da Silva, chefe de vacinação do município da Baixada Fluminense. A vacina aplicada teria sido a Pfizer, em agosto e outubro de 2022. De acordo com a PF, o certificado de vacinação foi alterado.

Irmão de Washington Reis, o deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ) também foi alvo de mandado de busca e apreensão. Nas últimas eleições, Bolsonaro recebeu a maioria dos votos na Baixada Fluminense. Em meados de 2022, Duque de Caxias inaugurou duas escolas municipais com o nome do pai e da mãe do ex-presidente, que concorreu à reeleição.