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Brasil

Servidores da Sefaz-SP convocam megamobilização unificada e iniciam Operação Padrão

Objetivo é chamar a atenção do governador Tarcísio de Freitas para uma série de problemas que, segundo a categoria, vêm comprometendo a Secretaria

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 15h30
Vista aérea de uma paisagem urbana com diversos edifícios em tons de cinza e branco, sob um céu claro. O Edifício Altino Arantes, com sua torre pontiaguda e uma bandeira no topo, destaca-se ao centro. Prédios residenciais e comerciais de diferentes alturas e estilos arquitetônicos preenchem a cena, alguns com janelas escuras e outros com varandas. A imagem transmite a densidade e a diversidade da arquitetura de uma grande cidade
Vista de prédios e ruas do Centro de São Paulo; região concentra imóveis antigos que podem passar por projetos de retrofit e requalificação (Getty/Getty Images)
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Servidores da Secretaria de Fazenda de São Paulo convocaram uma mobilização nesta quarta-feira para chamar a atenção do governador Tarcísio de Freitas (REPUBLICANOS) para uma série de problemas que, segundo a categoria, vêm comprometendo áreas estratégicas da Sefaz.

Entre os principais pontos que motivam a mobilização estão:

  • Falta de protagonismo de São Paulo na Reforma Tributária
  • Falta de diálogo com os servidores fazendários
  • Enfraquecimento da comunicação institucional
  • Denúncias de assédio moral sem conclusão

Serviço

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Data: 2 de setembro de 2026

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Horário: 12h30

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Local: Sede da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP)

Endereço: Avenida Rangel Pestana – São Paulo/SP

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