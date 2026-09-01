Servidores da Sefaz-SP convocam megamobilização unificada e iniciam Operação Padrão
Objetivo é chamar a atenção do governador Tarcísio de Freitas para uma série de problemas que, segundo a categoria, vêm comprometendo a Secretaria
Servidores da Secretaria de Fazenda de São Paulo convocaram uma mobilização nesta quarta-feira para chamar a atenção do governador Tarcísio de Freitas (REPUBLICANOS) para uma série de problemas que, segundo a categoria, vêm comprometendo áreas estratégicas da Sefaz.
Entre os principais pontos que motivam a mobilização estão:
- Falta de protagonismo de São Paulo na Reforma Tributária
- Falta de diálogo com os servidores fazendários
- Enfraquecimento da comunicação institucional
- Denúncias de assédio moral sem conclusão
Serviço
Data: 2 de setembro de 2026
Horário: 12h30
Local: Sede da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP)
Endereço: Avenida Rangel Pestana – São Paulo/SP