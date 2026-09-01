Servidores da Sefaz-SP convocam megamobilização unificada e iniciam Operação Padrão

Servidores da Secretaria de Fazenda de São Paulo convocaram uma mobilização nesta quarta-feira para chamar a atenção do governador Tarcísio de Freitas (REPUBLICANOS) para uma série de problemas que, segundo a categoria, vêm comprometendo áreas estratégicas da Sefaz.

Entre os principais pontos que motivam a mobilização estão:

Falta de protagonismo de São Paulo na Reforma Tributária

Falta de diálogo com os servidores fazendários

Enfraquecimento da comunicação institucional

Denúncias de assédio moral sem conclusão

Serviço

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Data: 2 de setembro de 2026

Horário: 12h30

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Local: Sede da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP)

Endereço: Avenida Rangel Pestana – São Paulo/SP