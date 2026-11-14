Sergio Moro vai escalar investigador da Lava-Jato para Secretaria Anticorrupção no Paraná

Governador eleito do Paraná, Sergio Moro vai escalar um ex-integrante da Operação Lava-Jato para comandar a futura Secretaria Anticorrupção do governo paranaense.

O ex-magistrado e ex-ministro da Justiça quer tornar o Paraná referência nacional em políticas de combate à corrupção.

A profusão de escândalos registrados no atual governo Lula e em outras gestões que passaram pelo Palácio do Planalto tornaram a bandalheira na máquina pública uma das maiores preocupações dos brasileiros, segundo os institutos de pesquisa.

O nome do futuro integrante do governo paranaense deve ser divulgado nos próximos dias por Sergio Moro.