‘Será uma pena para o Rio’, diz Castro, sobre provável saída de ministra

Alinhado na oposição, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), na noite desta quinta-feira, 16, se disse “muito triste” com a iminente saída da ministra do Turismo, Daniela Carneiro do cargo. Ele argumentou que ela tem uma “representatividade muito interessante”, por ser mulher e vir da Baixada Fluminense.

-Ela sair é uma pena para o Rio de Janeiro – disse Castro.

O governador, que foi anfitrião da abertura do seminário Esfera RJ, no Palácio Laranjeiras, na Zona Sul da capital fluminense, disse ainda que torce para que o grupo do prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro (Republicanos), seja “contemplado” pelo presidente Lula.

-O Waguinho me apoiou na eleição, é um parceiro querido, um dileto parceiro – afirmou.

Em troca do ministério, o grupo do prefeito de Belford Roxo, que é também presidente do Republicanos fluminense, deve ganhar o poder de indicar o comando dos seis hospitais federais no estado do Rio e também o superitendente do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNIT), ligado ao Ministério dos Transportes.