Senna Brands e Lego miram mercado de colecionadores com novo set

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A marca Senna e a Lego lançam um set colecionável do capacete de Ayrton Senna, o primeiro campeão mundial de F1. Com 931 peças, a parceria mira expandir o legado do piloto globalmente e atrair “kidults”, reforçando a presença da Senna Brands no mercado de blocos de montar. Preço: R$ 799,99 a partir de 29/09.

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A marca Senna, que consolida o legado do tricampeão de Fórmula 1, acaba de anunciar, em parceria com a Lego, um novo set colecionável temático com a reprodução do icônico capacete que o piloto brasileiro vestiu na ocasião do primeiro título mundial. A colaboração compõe uma estratégia para expandir internacionalmente a imagem de Ayrton por meio de licenciamentos globais e alcançar o crescente mercado de “kidults“, ou colecionadores adultos.

O lançamento conta com 931 peças e fará parte de uma linha exclusiva dedicada a grandes nomes da elite máxima e mais avançada do automobilismo. Os detalhes minuciosos prometem despertar a nostalgia e reforçar a presença da Senna Brands na categoria de blocos de montar e figuras de ação.

A integração do ídolo brasileiro à linha internacional da famosa empresa dinamarquesa fortalece o legado do piloto, que supera o segmento esportivo e atrai consumidores dispostos a investir em peças históricas.

O set chegará ao mercado brasileiro a partir de 29 de setembro, ao preço de 799,99 reais.