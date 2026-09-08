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Brasil

Senna Brands e Lego miram mercado de colecionadores com novo set

Parceria global recria o capacete do primeiro título mundial de F1 do piloto brasileiro

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 17h30
Dois capacetes de corrida de Ayrton Senna, um verde e amarelo, outro amarelo e azul, com luvas e um boneco Lego de Senna em uma mesa
Marca Senna amplia estratégia internacional de parcerias e lança nova colaboração com a LEGO (.//Reprodução)
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Senna Brands e Lego miram mercado de colecionadores com novo set Priorizar nos meus resultados Google

A marca Senna, que consolida o legado do tricampeão de Fórmula 1, acaba de anunciar, em parceria com a Lego, um novo set colecionável temático com a reprodução do icônico capacete que o piloto brasileiro vestiu na ocasião do primeiro título mundial. A colaboração compõe uma estratégia para expandir internacionalmente a imagem de Ayrton por meio de licenciamentos globais e alcançar o crescente mercado de “kidults“, ou colecionadores adultos.

O lançamento conta com 931 peças e fará parte de uma linha exclusiva dedicada a grandes nomes da elite máxima e mais avançada do automobilismo. Os detalhes minuciosos prometem despertar a nostalgia e reforçar a presença da Senna Brands na categoria de blocos de montar e figuras de ação.

A integração do ídolo brasileiro à linha internacional da famosa empresa dinamarquesa fortalece o legado do piloto, que supera o segmento esportivo e atrai consumidores dispostos a investir em peças históricas.

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O set chegará ao mercado brasileiro a partir de 29 de setembro, ao preço de 799,99 reais.

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