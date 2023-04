Senadores pedem a Moraes para visitarem Anderson Torres na cadeia

Cerca de 40 senadores do Partido Liberal, Progressistas, Novo, Republicanos entraram com um requerimento, nesta quarta-feira, 26, ao do Supremo Tribunal Federal (STF), para visitar ao ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federa e ex-ministro da Justiça,l Anderson Torres, na cadeia.

Torres está detido no presídio da Papuda, em Brasília, desde 14 de janeiro deste ano por suposto envolvimento com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Os parlamentares indicam que houve uma piora no quadro depressivo do delegado da Polícia Federal. O requerimento, foi destinado ao ministro Alexandre de Moraes e foi escrito pelo senador Eduardo Girão (Novo), em nome do Bloco Vanguarda – que abarca os quatro partidos -, liderado pelo senador Wellington Fagundes (PL).

A solicitação ocorre em meio à instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito entre Câmara e Senado para apurar os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O Bloco Vanguarda pretende defender a teses de que Anderson Torres é inocente. Ele é acusado de nao ter agido como secretário de segurança pública do DF para barrar a turba golpista. Na ocasião, ele viajou para os Estados Unidos e não mobilizou o efeitvo da PM para atuar nas manifestações.

Nesta quarta, também os advogados de Torres também apresentaram um novo pedido de Habeas Corpus ao STF. No documento, a defesa cita o risco de “de tentativa de auto-extermínio”, dado o quadro de depressão do político na cadeia.

