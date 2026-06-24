Senadora e deputado empatam em todos os cenários ao governo do Tocantins, diz Paraná Pesquisas

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Pesquisa Paraná Pesquisas aponta cenário de indefinição para o governo do Tocantins. Dorinha Seabra (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) empatam tecnicamente no 1º e 2º turno. Já para o Senado, Eduardo Gomes (PL) lidera com folga na corrida pela reeleição. Entenda os números e as projeções para as eleições 2026.

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A senadora Dorinha Seabra (União Brasil) e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB) empatam no primeiro e segundo turno na disputa pelo governo do Tocantins. A pouco mais de três meses das eleições, o cenário é de impasse no estado, segundo levantamento Paraná Pesquisas publicado nesta quarta-feira, 24.

No primeiro turno, Dorinha Seabra tem 35,9% das intenções de voto contra 33,3% de Vicentinho Júnior, configurando empate técnico dentro da margem de erro de 2,7 pontos percentuais. Em seguida, tecnicamente empatados em segundo lugar, aparecem o vice-governador Laurez Moreira (PSD), com 8,8% do eleitorado, e o ex-senador Ataídes de Oliveira (Novo), com 6,9%.

Governador — 1º turno (cenário único)

Professora Dorinha (União): 35,9%

Vicentinho Junior (PSDB): 33,3%

Laurez Moreira (PSD): 8,8%

Ataídes de Oliveira (Novo): 6,9%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,0%

Não sabe/ Não opinou: 7,2%

Já no segundo turno, Vicentinho Júnior pontua 44,1% junto ao eleitorado ante 42,5% de Dorinha Seabra, cenário em que os rivais também empatam tecnicamente. Votos brancos e nulos somam 8,5% do total e outros 4,9% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Governador — 2º turno (cenário único)

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Vicentinho Junior (PSDB): 44,1%

Professora Dorinha (União): 42,5%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,5%

Não sabe/ não opinou: 4,9%

Eduardo Gomes é favorito à reeleição no Senado

Também de acordo com a pesquisa divulgada hoje, o senador Eduardo Gomes (PL) lidera a disputa para renovar seu mandato na Casa Alta do Legislativo. Ele encabeça a corrida em dois cenários simulados, variando de 30,7% a 31,6% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Alexandre Guimarães (MDB), que tem de 24,3% a 25,3% do eleitorado.

Outro senador tocantinense candidato à reeleição, Irajá Filho (PSD), aparece com 16,2% a 16,8% das intenções de voto. O ex-técnico da Seleção Brasileira Vanderlei Luxemburgo (Podemos), por sua vez, tem 16,6% do eleitorado tocantinense.

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Senador (cenário 1)

Eduardo Gomes (PL): 30,7%

Alexandre Guimarães (MDB): 24,3%

Ronaldo Dimas (Podemos): 18,7%

Vanderlei Luxemburgo (Podemos): 16,6%

Irajá (PSD): 16,2%

Carlos Gaguim (União): 15,1%

Paulo Mourão (PT): 11,3%

Eli Borges (Republicanos): 10,7%

Cinthia Ribeiro (PSDB): 9,0%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,7%

Não sabe/ Não opinou: 6,4%

Senador (cenário 2)

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Eduardo Gomes (PL): 31,6%

Alexandre Guimarães (MDB): 25,3%

Ronaldo Dimas (Podemos): 20,4%

Irajá (PSD): 16,8%

Carlos Gaguim (União): 15,8%

Paulo Mourão (PT): 12,5%

Eli Borges (Republicanos): 11,1%

Cinthia Ribeiro (PSDB): 9,3%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,8%

Não sabe/ Não opinou: 6,6%

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.340 eleitores em 58 municípios do Tocantins entre os dias 20 e 22 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2,7 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código TO-07317/2026.