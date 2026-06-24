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Brasil

Senadora e deputado empatam em todos os cenários ao governo do Tocantins, diz Paraná Pesquisas

Levantamento indica impasse entre Dorinha Seabra e Vicentinho Júnior em 1º e 2º turnos; senador Eduardo Gomes é favorito à reeleição

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 09h03 | Atualizado em 24 jun 2026, 10h42
Duas pessoas em close-up, uma mulher à esquerda e um homem à direita, ambos falando em microfones. A mulher tem cabelos castanhos longos, usa maquiagem e um brinco brilhante. O homem tem cabelo escuro curto, barba por fazer e veste um terno xadrez cinza com gravata verde
Senadora Dorinha Seabra (União); e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB) (Carlos Moura/Agência Senado/Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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A senadora Dorinha Seabra (União Brasil) e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB) empatam no primeiro e segundo turno na disputa pelo governo do Tocantins. A pouco mais de três meses das eleições, o cenário é de impasse no estado, segundo levantamento Paraná Pesquisas publicado nesta quarta-feira, 24.

No primeiro turno, Dorinha Seabra tem 35,9% das intenções de voto contra 33,3% de Vicentinho Júnior, configurando empate técnico dentro da margem de erro de 2,7 pontos percentuais. Em seguida, tecnicamente empatados em segundo lugar, aparecem o vice-governador Laurez Moreira (PSD), com 8,8% do eleitorado, e o ex-senador Ataídes de Oliveira (Novo), com 6,9%.

Governador — 1º turno (cenário único)

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  • Professora Dorinha (União): 35,9%
  • Vicentinho Junior (PSDB): 33,3%
  • Laurez Moreira (PSD): 8,8%
  • Ataídes de Oliveira (Novo): 6,9%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,0%
  • Não sabe/ Não opinou: 7,2%

Já no segundo turno, Vicentinho Júnior pontua 44,1% junto ao eleitorado ante 42,5% de Dorinha Seabra, cenário em que os rivais também empatam tecnicamente. Votos brancos e nulos somam 8,5% do total e outros 4,9% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Governador — 2º turno (cenário único)

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  • Vicentinho Junior (PSDB): 44,1%
  • Professora Dorinha (União): 42,5%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,5%
  • Não sabe/ não opinou: 4,9%

Eduardo Gomes é favorito à reeleição no Senado

Também de acordo com a pesquisa divulgada hoje, o senador Eduardo Gomes (PL) lidera a disputa para renovar seu mandato na Casa Alta do Legislativo. Ele encabeça a corrida em dois cenários simulados, variando de 30,7% a 31,6% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Alexandre Guimarães (MDB), que tem de 24,3% a 25,3% do eleitorado.

Outro senador tocantinense candidato à reeleição, Irajá Filho (PSD), aparece com 16,2% a 16,8% das intenções de voto. O ex-técnico da Seleção Brasileira Vanderlei Luxemburgo (Podemos), por sua vez, tem 16,6% do eleitorado tocantinense.

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Senador (cenário 1)

  • Eduardo Gomes (PL): 30,7%
  • Alexandre Guimarães (MDB): 24,3%
  • Ronaldo Dimas (Podemos): 18,7%
  • Vanderlei Luxemburgo (Podemos): 16,6%
  • Irajá (PSD): 16,2%
  • Carlos Gaguim (União): 15,1%
  • Paulo Mourão (PT): 11,3%
  • Eli Borges (Republicanos): 10,7%
  • Cinthia Ribeiro (PSDB): 9,0%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,7%
  • Não sabe/ Não opinou: 6,4%

Senador (cenário 2)

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  • Eduardo Gomes (PL): 31,6%
  • Alexandre Guimarães (MDB): 25,3%
  • Ronaldo Dimas (Podemos): 20,4%
  • Irajá (PSD): 16,8%
  • Carlos Gaguim (União): 15,8%
  • Paulo Mourão (PT): 12,5%
  • Eli Borges (Republicanos): 11,1%
  • Cinthia Ribeiro (PSDB): 9,3%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,8%
  • Não sabe/ Não opinou: 6,6%

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.340 eleitores em 58 municípios do Tocantins entre os dias 20 e 22 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2,7 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código TO-07317/2026.

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