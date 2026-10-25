Senador eleito apresenta pedido de impeachment contra ministro Zanin

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O senador eleito Marcel van Hattem (Novo-RS) protocolou um pedido de impeachment contra o ministro do STF Cristiano Zanin. A motivação é a decisão de Zanin de estender o horário de votação no segundo turno, classificada como “atuação desidiosa” e com possível suspeição devido à sua ligação prévia com Lula.

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O senador eleito pelo Rio Grande do Sul Marcel van Hattem (Novo) informou neste domingo, 25, ter apresentado pedido de impeachment no Senado Federal contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin. De acordo com Hattem, a decisão do magistrado em ampliar horário de votação em duas horas no segundo turno das eleições gerais foi “atuação desidiosa”.

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“Decidiu sem ter competência para tal e depois das 17h, quando o processo eleitoral já estava legalmente encerrado. Além disso, com claro indício de suspeição pois Zanin foi advogado pessoal do Lula antes de ser ministro. E quem pediu a prorrogação foi a coligação do próprio Lula”, disse Hattem, atualmente deputado federal pelo Rio Grande do Sul.

Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal reeleito, afirmou — sem citar diretamente o nome do ministro — que o magistrado é o mais novo a entrar na lista dos que devem ser alvo de processo de impeachment a partir do ano que vem, quando o Congresso Nacional dará posse aos novos congressistas e uma guinada à direita.