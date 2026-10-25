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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

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GOVERNADOR - ES
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Eleito
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Brasil

Senador eleito apresenta pedido de impeachment contra ministro Zanin

Parlamentar afirmou que decisão de magistrado foi 'atuação desidiosa'

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 18h40 | Atualizado em 25 out 2026, 19h33
Julgamento da denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro e outros sete acusados de tentativa de golpe
Zanin, do STF, virou alvo de senador  (Antonio Augusto/STF)
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Senador eleito apresenta pedido de impeachment contra ministro Zanin Priorize VEJA no Google

O senador eleito pelo Rio Grande do Sul Marcel van Hattem (Novo) informou neste domingo, 25, ter apresentado pedido de impeachment no Senado Federal contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin. De acordo com Hattem, a decisão do magistrado em ampliar horário de votação em duas horas no segundo turno das eleições gerais foi “atuação desidiosa”.

AO VIVO: Acompanhe a apuração do segundo turno das eleições de 2026

“Decidiu sem ter competência para tal e depois das 17h, quando o processo eleitoral já estava legalmente encerrado. Além disso, com claro indício de suspeição pois Zanin foi advogado pessoal do Lula antes de ser ministro. E quem pediu a prorrogação foi a coligação do próprio Lula”, disse Hattem, atualmente deputado federal pelo Rio Grande do Sul. 

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Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal reeleito, afirmou — sem citar diretamente o nome do ministro — que o magistrado é o mais novo a entrar na lista dos que devem ser alvo de processo de impeachment a partir do ano que vem, quando o Congresso Nacional dará posse aos novos congressistas e uma guinada à direita.

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