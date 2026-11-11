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Brasil

Senador eleito aciona a PGR e pede investigação sobre suposta interferência de Andrei na PF

Representação de Ubiratan Sanderson (PL-RS) mira a troca de dois delegados que ocupavam funções estratégicas nas investigações relacionadas ao Banco Master

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 12h05 | Atualizado em 11 nov 2026, 14h34
INVESTIGAÇÃO - Andrei Rodrigues, diretor da PF: delegados têm reservas sobre a proposta de delação
Andrei Rodrigues: chefe da PF  (Cristiano Mariz/Agência O Globo/.)
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O deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS), eleito senador no pleito deste ano, apresentou representação à Procuradoria-Geral da República (PGR) para solicitar a apuração de possíveis irregularidades envolvendo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, após a troca de dois delegados que ocupavam funções estratégicas nas investigações relacionadas ao Banco Master. O documento tem 21 páginas e foi encaminhado nesta quarta-feira, 11, para Paulo Gonet, chefe do Ministério Público Federal.

A iniciativa do parlamentar ocorre depois de uma reestruturação interna na PF. “As mudanças provocaram questionamentos internos na corporação e manifestações de entidades representativas da categoria sobre uma possível interferência da direção-geral nos trabalhos investigativos”, informou nota divulgada pela assessoria de Sanderson.

Na representação, o senador eleito solicita que a “PGR apure se as alterações promovidas na estrutura da Polícia Federal tiveram motivação exclusivamente administrativa ou se podem ter sido utilizadas para interferir na condução das investigações, especialmente diante de informações sobre questionamentos e possíveis determinações de reformulação de relatórios policiais relacionados ao caso Master”.

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O parlamentar pede que sejam examinados os atos administrativos que fundamentaram a reestruturação, os critérios utilizados para a substituição dos delegados e a eventual existência de orientações para alteração, supressão ou reformulação de documentos produzidos no curso das investigações. A representação aponta possíveis irregularidades que, a depender dos elementos apurados, poderão caracterizar desvio de finalidade administrativa, abuso de autoridade e eventual embaraço à investigação criminal.

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“A competência administrativa do diretor-geral da Polícia Federal não pode ser utilizada para interferir indevidamente na atividade de investigação criminal. É necessário esclarecer se os afastamentos decorreram de critérios técnicos e administrativos legítimos ou se houve alguma tentativa de influenciar o andamento das investigações e o conteúdo dos relatórios policiais”, afirmou o parlamentar em nota divulgada.

“A Polícia Federal precisa ter independência para investigar, inclusive quando os fatos alcançam pessoas influentes ou autoridades públicas. A sociedade tem o direito de conhecer os fundamentos dessas mudanças e de saber se houve alguma interferência indevida. Por isso, estamos recorrendo à Procuradoria-Geral da República para que os fatos sejam apurados com independência e rigor”, disse Sanderson, atualmente vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados, que assumirá como senador pelo RS em 1º de fevereiro do ano que vem.

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Em nota divulgada na terça-feira, 10, a comunicação da PF informou que não se manifesta sobre atos de gestão de pessoal de forma individualizada. As designações e dispensas de funções de confiança do órgão (Funções Comissionadas Executivas – FCEs) são atos de gestão relacionados à organização interna da instituição, pautados por critérios de conveniência e oportunidade administrativa. As funções de chefia e coordenação exercidas na Polícia Federal não se confundem com as atividades finalísticas de condução de investigações e não implicam qualquer alteração nas equipes responsáveis pelos inquéritos em andamento na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, inclusive aqueles relacionados às Operações Compliance Zero e Sem Desconto.

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