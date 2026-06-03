A quatro meses das eleições de 2026, o senador Alan Rick (Republicanos) é o atual favorito na disputa pelo governo do Acre. O levantamento foi publicado nesta quarta-feira, 3, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Segundo a pesquisa, Alan Rick lidera no primeiro turno com 41,2% das intenções de voto, seguido por Mailza Assis (PP), atual governadora candidata à reeleição, que tem 24,4%. O ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PSDB), aparece em terceiro lugar, com 16,1% do eleitorado.

Nas simulações de segundo turno, Rick varia de 53,8% a 58,5% do eleitorado, derrotando Mailza ou Bocalom com ampla vantagem.

Aliado declarado de Jair Bolsonaro, Alan Rick é abertamente crítico à prisão do ex-presidente, que classifica como “encenação jurídica” pelo Supremo Tribunal Federal. Em março, durante seu ato de filiação ao Republicanos, o senador puxou uma oração entre os presentes em homenagem ao ex-mandatário.

Governador — 1º Turno (cenário único)

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Alan Rick (Republicanos): 41,2%

Mailza Assis (PP): 24,4%

Tião Bocalom (PSDB): 16,1%

Thor Dantas (PSB): 3,8%

Eudo Raffael (PCB): 0,8%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,8%

Não sabe/ não opinou: 5,9%

Governador — 2º Turno (cenário 1)

Alan Rick (Republicanos): 58,5%

Tião Bocalom (PSDB): 26,9%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,3%

Não sabe/ não opinou: 5,3%

Governador — 2º Turno (cenário 2)

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Alan Rick (Republicanos): 53,8%

Mailza Assis (PP): 33,2%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,9%

Não sabe/ não opinou: 5,1%

Dois ex-governadores e um senador são favoritos ao Senado pelo Acre

Já na corrida ao Senado, aparecem na liderança o senador Márcio Bittar (PL), candidato à reeleição, e os ex-governadores Jorge Viana (PT) e Gladson Cameli (PP), que também já ocuparam assentos na Casa Alta do Legislativo. Em quatro cenários simulados pelo Paraná Pesquisas, os três aparecem embaralhados nas primeiras posições.

Outros nomes que aparecem em alta na disputa são a ex-deputada federal Mara Rocha (Republicanos) e o deputado federal Coronel Ulysses (União). O senador Sérgio Petecão (PSD), que também disputa a reeleição, não fica entre os principais colocados nas sondagens.

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Senador (cenário 1)*

Jorge Viana (PT): 34,7%

Gladson Cameli (PP): 32,6%

Márcio Bittar (PL): 29,9%

Coronel Ulysses (União): 21,9%

Mara Rocha (Republicanos): 21,6%

Sérgio Petecão (PSD): 13,9%

Jéssica Sales (MDB): 11,3%

Dr Eduardo Velloso (Solidariedade): 9,0%

Júnior Feitosa (MDB): 1,6%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 5,2%

Não sabe/ não opinou: 3,8%

Senador (cenário 2)*

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Jorge Viana (PT): 35,1%

Márcio Bittar (PL): 33,0%

Coronel Ulysses (União): 25,0%

Mara Rocha (Republicanos): 23,8%

Sérgio Petecão (PSD): 16,4%

Socorro Neri (PP): 14,6%

Jéssica Sales (MDB): 13,0%

Dr Eduardo Velloso (Solidariedade): 11,1%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 5,6%

Não sabe/ não opinou: 4,3%

Senador (cenário 3)*

Jorge Viana (PT): 37,1%

Márcio Bittar (PL): 36,1%

Mara Rocha (Republicanos): 29,1%

Coronel Ulysses (União): 27,0%

Sérgio Petecão (PSD): 19,9%

Dr Eduardo Velloso (Solidariedade): 15,2%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,0%

Não sabe/ não opinou: 4,6%

Senador (cenário 4)*

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Márcio Bittar (PL): 38,2%

Jorge Viana (PT): 37,9%

Mara Rocha (Republicanos): 32,0%

Coronel Ulysses (União): 29,4%

Sérgio Petecão (PSD): 22,0%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,5%

Não sabe/ não opinou: 4,6%

*A soma dos percentuais ultrapassa 100%, uma vez que cada entrevistado poderia escolher até duas opções.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.000 eleitores em 18 municípios do Acre entre os dias 31 de maio e 2 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 3,2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95% para os resultados gerais. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AC-01182/2026.