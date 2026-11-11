Senado retira de MP artigo que poderia liberar produção de cigarros eletrônicos para exportação
Davi Alcolumbre considerou que trecho não tinha relação com teor original da proposta, que renegocia dívidas de produtores rurais
O Senado aprovou nesta quarta-feira, último dia do prazo, uma medida provisória que renegocia dívidas de produtores rurais. Foram retirados, contudo, trechos inseridos na proposta, entre eles um que poderia liberar a produção de cigarros eletrônicos (vapes) e outros produtos derivados do tabaco para a exportação.
A decisão de tirar os chamados “jabutis” da MP foi do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), atendendo a pedidos de outros senadores. Também foram excluídos artigos sobre lojas francas (free shops) e sobre o Fundo de Compensação de Variações Salariais.
“Nenhum dos três artigos apresenta relação direta com a finalidade original da medida provisória, que é prestar socorro financeiro aos produtores rurais”, destacou Alcolumbre.
Os artigos tinham sido inseridos pelo deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), relator da proposta na comissão especial do Congresso responsável por analisá-la.
Em relação ao trecho sobre os produtos de tabaco, Pimenta afirmou na terça-feira que a proposta atendia a pedidos de produtores gaúchos e que não envolvia liberação para comercialização dentro do Brasil.
“Não envolve nada de mercado interno. Hoje, a gente exporta matéria-prima e os produtores do Rio Grande do Sul, o setor todo, têm interesse de exportar produto semi-industrializado. Mas isso não mexe nada com mercado interno, Anvisa, consumo, nada disso para dentro do Brasil”, alegou ao Radar.
Atualmente, a Anvisa proíbe a fabricação e a comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil.
O artigo inserido mencionava quatro tipos de produtos — incluindo cigarros eletrônicos e produtos inaláveis — a partir dos seus códigos de Nomenclatura Comum do Mercosul e afirmava que cabe à Anvisa “disciplinar os requisitos aplicáveis à sua comercialização no território nacional”.
Em seguida, acrescentava que “a fabricação, industrialização, acondicionamento, armazenagem, movimentação, distribuição e comercialização” deles, “quando destinados exclusivamente à exportação, serão admitidos via cadastro simplificado”.
O deputado negou que o trecho fosse um “jabuti”, como são chamados os pontos inseridos em um projeto que não têm relação com o teor original.
“É uma questão dos produtores rurais, dentro da renegociação de dívidas, mecanismos de apoios a setores. Tem vários setores que estão sendo atendidos com seus pleitos. No caso, tem uma reivindicação do setor que diz respeito à possibilidade de exportação de produtos semi-industrializados. Tem a ver com a matéria”, defendeu.