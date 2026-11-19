A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma versão mais restrita do projeto que busca punir fraudes no mercado de capitais. O relator, Oriovisto Guimarães, retirou quatro das cinco novas tipificações propostas por Augusta Brito e manteve a criação do crime de fraude contábil.

O PL recebeu 15 votos favoráveis e nenhum contrário. A proposta prevê reclusão de dois a seis anos e multa para a falsificação da contabilidade ou o fornecimento de documentos falsos à auditoria independente, incluindo o registro de operações inexistentes e a omissão de transações realizadas.

Oriovisto considerou que parte dos novos crimes tinha alcance excessivamente abrangente ou repetia condutas já previstas na legislação. O texto ainda passará por votação suplementar antes de seguir à Câmara.