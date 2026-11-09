Senado fará evento para receber senadores eleitos em outubro
Entre os dias 11 e 13 de novembro, os futuros parlamentares participarão de um seminário para conhecer a Casa
O Senado vai receber, nesta semana, os novos senadores eleitos para mandatos que começam em 2027.
Entre os dias 11 e 13 de novembro, os futuros parlamentares participarão de um seminário com integrantes da Diretoria-Geral e da Mesa Diretora do Senado. A ideia é apresentar a estrutura e os serviços da Casa aos parlamentares.
Após o seminário, será disponibilizada aos políticos uma plataforma para o envio de documentos necessários para a posse.
Nas eleições de outubro deste ano, os brasileiros elegeram 54 senadores que terão mandato de oito anos no Congresso. Nesse universo, são 40 senadores novos e 14 reeleitos.
A primeira missão das excelências, após a posse, será eleger o novo presidente do Senado.