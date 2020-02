Senado aprova lei com medidas de contenção do coronavírus no Brasil

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 5, o projeto de lei que estabelece regras e medidas para controle, no território brasileiro, da epidemia do coronavírus e trata ainda da repatriação de brasileiros que estão em Wuhan, China. A matéria foi aprovada na terça-feira, 4, na Câmara dos Deputados e seguiu para a apreciação dos senadores. O texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.

O trâmite foi rápido. Assim que chegou no Congresso, na tarde desta quarta, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que designaria como relator um senador da área médica, acrescentando que era uma “matéria vencida”, ou seja, não haveria polêmica ou dificuldades em sua aprovação. A votação ocorreu de forma simbólica, sem registro no painel.

O projeto aprovado prevê, entre outros pontos, o isolamento para portadores do vírus ou quarentena para os que tiverem suspeitas de contaminação. Os cidadãos isolados terão tratamento gratuito e o direito de serem informados permanentemente sobre seu estado de saúde. O projeto prevê ainda o fechamento de fronteiras, portos e aeroportos para entrada e saída do país e a autorização excepcional e temporária da entrada de produtos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), caso sejam necessários.

A celeridade na votação era considerada importante para viabilizar a segurança jurídica do procedimento de quarentena que o governo brasileiro quer impor aos cidadãos que apresentarem sintomas da doença.

Repatriação de brasileiros

Aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) saíram nesta quarta de Brasília para buscar 34 brasileiros que em Wuhan, na China, que requisitaram ser resgatados pelo governo brasileiro. Nenhum cidadão brasileiro apresenta sintomas da doença. Eles serão repatriados em duas aeronaves reservas da Presidência da República. Quem apresentar sintomas compatíveis com o coronavírus não poderá viajar.

Assim que chegarem em território brasileiro, essas pessoas passarão por uma quarentena de 18 dias na cidade de Anápolis (GO), seguindo protocolos e instruções oficiais visando a segurança de todos envolvidos. Todos os tripulantes do voo, incluindo um cinegrafista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), também passarão pela quarentena em Anápolis.

Os primeiros casos de coronavírus surgiram na cidade de Wuhan, na China. Já são 28 mil pessoas infectadas ao redor do mundo. O total de mortos pela doença chegou a 564. Com exceção de uma morte nas Filipinas, todas as demais ocorreram no país asiático.

(com Agência Brasil)