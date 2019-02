Senado aprova Fortes para Autoridade Olímpica

O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira, a nomeação do ex-ministro das Cidades Márcio Fortes para presidir a Autoridade Pública Olímpica (APO). Foram 41 votos a favor e 7 contrários. Mais cedo, o nome de Fortes havia passado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa.

Durante a sabatina na comissão, Fortes destacou que a principal função da entidade será fiscalizar a aplicação dos 5,6 bilhões de reais que devem ser gastos pelo Comitê Organizador. “Nenhuma atribuição será retirada do município, do estado ou de órgãos federais”, afirmou.

O senador Demóstenes Torres (DEM-GO) cobrou Fortes pela baixa aplicação de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) durante sua passagem pelo Ministério das Cidades. Fortes é filiado ao PP e foi escolhido para o cargo depois que a função foi esvaziada. Henrique Meirelles, escolhido inicialmente para presidir a APO, não gostou de saber que o poder da entidade seria menor do que o previsto anteriormente. Isso porque o governo decidiu criar um Conselho Público Olímpico, hierarquicamente superior. Dessa forma, Meirelles acabou indicado para representar o governo federal no Conselho, o que abriu caminho para Fortes.