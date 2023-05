Seminarista-surfista está mais próximo de ser o primeiro santo carioca

Um médico nascido no Rio, que também foi seminarista e surfista, está mais perto de ser o próximo santo brasileiro. Guido Schäffer, que morreu há 14 anos e cujo o pedido de canoniação foi encaminhado a Roma pela Arquidiocese do Rio de Janeiro em 2016, foi reconhecido pelo Vaticano por suas virtudes heroicas. O santo-surfista, como ele é chamado por uma legião de católicos, recebeu neste sábado, 20, o título de venerável, concedido pela Promulgação do Decreto do Dicastério das Causas dos Santos. O reconhecimento o deixa mais próximo de ser o primeiro santo carioca.

De uma família de origem alemã, Guido se formou em Medicina e aos 26 anos decidiu se dedicar à vida religiosa. Desde a sua morte, quando surfava em uma praia carioca acompanhada do irmão e de um amigo, a fama de milagreiro passou a atrair centenas de fiéis, que hoje sustentam um vigoroso movimento por sua canonização. No intuito de dar início ao seu processo de beatificação, há sete anos, a Arquidiocese do Rio enviou mais de 20 000 páginas de documentos e depoimentos que indicam a sua santidade. “Não é uma questão de acreditar ou não, há relatos extraordinários. Ele é o nosso São Francisco, que ia ao encontro dos necessitados”, disse dom Roberto, o responsável pelo processo iniciado no Brasil na época.

Concedido pela Igreja Católica a Guido, o título canônico de venerável é um reconhecimento às práticas de virtudes heroicas em um processo formal de canonização, de maneira póstuma. Antes de ser reconhecido como venerável, o postulante à santidade tem de ser objeto de uma proclamação aprovada pelo papa Francisco. Até ser considerado santo, a candidatura do seminarista-surfista terá passar por alguns estágios: o pontífice precisará “beatificar” o vulnerável, dando a ele o título de beato e serem comprovados dois milagres. O passo seguinte é o papa canonizar o beato e, em seguida, dar a ele o título de santo.

Embora o caminho ainda seja longo e não dê para prever o prazo, os administradores das redes sociais de Guido comemoram a notícia como uma grande vitória: “Que dia especial! Neste sábado, 20/05/2023, recebemos a feliz notícia do reconhecimento das virtudes heroicas do Servo de Deus Guido Vidal França Schäffer, através da Promulgação do Decreto do Dicastério das Causas dos Santos. Vencemos uma etapa muito importante na causa de beatificação, com este decreto Guido recebe o título de Venerável. Com o mesmo empenho continuaremos divulgando o Venerável Guido Schäffer, pedindo sua intercessão e aguardando que possamos ter um milagre reconhecido para que ele se torne beato. Agradecemos a todos que colaboraram e rezaram conosco ao longo deste caminho”.

Típico garoto criado na Zona Sul do Rio, Guido era o filho do meio de um médico e uma dona de casa. Cresceu indo à praia, praticando esportes e estudando numa escola particular. Como os seus amigos, falava gíria, frequentava festas e chegou a ser noivo. Desde pequeno, porém, demonstrava especial compaixão pelos mais necessitados. Já como médico, trabalhou na Santa Casa de Misericórdia e, enquanto atendia aos pobres na rua, decidiu seguir o chamado da fé. Ele morreu antes de ser ordenado padre.