Semana do ano-novo no estado de SP deve ser de muita chuva

Os paulistanos que estão contando com viagens para o litoral na semana do ano-novo devem ficar um pouco menos esperançosos. A previsão do tempo para todo o estado é de muita chuva ao longo dos próximos dias, segundo a consultoria Climatempo.

Uma área de baixa pressão atmosférica, entre o Paraguai e o norte da Argentina, deve fazer com que nuvens carregadas cheguem a São Paulo e provoquem temporais. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) estima que descerão para o litoral paulista entre 760.000 e 1,2 milhão de veículos até o próximo dia primeiro.

A consultoria estima que a região Sudeste terá uma “semana típica” de verão, sendo que, enquanto os paulistas terão mais chuva em todo o estado, cariocas, mineiros e capixabas devem passar dias de muito calor, com possibilidade de pancadas espaçadas. A estimativa é que as temperaturas superem os 34 graus nos três estados.

Na cidade de São Paulo, o Natal de 2017 já foi de muita chuva. Por volta das cinco horas da tarde, o temporal fez com que o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocasse toda a cidade em atenção para alagamentos.

Para os que quiserem aproveitar tanto as praias do litoral, quanto os passeios no interior ou os parques da capital uma dica para o feriado é acordar cedo. Segundo a Climatempo, os temporais devem ocorrer especialmente à tarde e à noite.