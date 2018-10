Sem presença de Bolsonaro, TV Globo cancela debate

A TV Globo confirmou, na noite desta segunda-feira 22, o cancelamento do debate televisivo entre os candidatos à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), que estava marcado para a próxima sexta-feira 26, às 22h. A decisão foi anunciada depois que a campanha do PSL informou à emissora que o capitão reformado não participará do evento por questões de saúde.

Haddad confirmou a presença no debate, mas a emissora decidiu que não irá fazer entrevista ou sabatina com apenas um candidato. “Como se trata de campanha de segundo turno, obviamente não há outros candidatos para viabilizar a realização do debate. Na reunião de elaboração das regras do evento, foi acertado com as assessorias dos candidatos que, se Jair Bolsonaro não pudesse comparecer por razões de saúde, o debate não seria substituído por entrevistas”, informou, por nota, a equipe de comunicação da Globo.

Ainda segundo a emissora, a campanha de Bolsonaro enviou um e-mail confirmando a ausência do candidato do debate, por conta de limitações em virtude da bolsa de colostomia que é obrigado a usar após ter sofrido um atentado a faca durante um ato em Juiz de Fora (MG).

“O paciente com a bolsa de colostomia fixada ao lado direito do abdômen, como no caso do candidato, não tem qualquer controle intestinal . Com isso, o seu preenchimento total pode ser rápido e inesperado, podendo levar ao rompimento da bolsa, o que gera extremo desconforto e constrangimento ao paciente”, informa a nota.