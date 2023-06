‘Sem mágoas’, diz marido de ministra do Turismo

Na véspera da reunião do presidente Lula com seus 37 ministros, Waguinho (Republicanos), prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e marido da titular do Turismo Daniela Carneiro, afirmou que a relação com o presidente é de amizade e que “não há mágoas”. Daniela, que participará da reunião, deve ser afastada do cargo, segundo integrantes do governo e do União Brasil. Waguinho deixou o partido em abril, e há pressão cada vez mais intensa do partido pela troca no Turismo. O prefeito, que retornaria hoje ao Rio de Janeiro, mas optou por seguir em Brasília, afirmou que deve obediência ao presidente.

Mais cedo, Daniela negou que esteja negociando algum outro cargo. A demissão, esperada para a última terça-feira, 13, depois de reunião com Lula, deve ocorrer em uma semana.