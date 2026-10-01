Sem debate na Globo, Flávio Bolsonaro faz ‘live-comício’ com aliados e critica Poder Judiciário

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Após o cancelamento do debate presidencial na Globo, Flávio Bolsonaro fez uma live criticando o STF e TSE, e acusando Lula de usar o Judiciário para impor censura. O cancelamento se deu por decisões judiciais que alteraram as regras acordadas. Flávio usou o espaço para pedir votos a aliados no Senado e discutir economia.

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Após o cancelamento do debate entre os presidenciáveis na TV Globo, nesta quinta-feira, 1º, o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, realizou uma live com aliados para criticar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diante das decisões que foram cruciais para a emissora carioca cancelar o encontro a três dias do primeiro turno das eleições de 2026 e diante das ausências de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do próprio senador carioca.

“Antes do principal momento da campanha, com milhões de pessoas querendo tomar decisão, decisões seguidas instauraram a censura nas eleições. A proibição de se mostrar púlpito do candidato ausente lula, futuro ex-presidente do Brasil. Pior, determinando que os candidatos presentes não fizessem perguntas ao Lula. Em função das interferências, a Globo resolveu cancelar (o debate)”, afirmou Flávio no início da transmissão. “Lula não vai aos debates e usa seus amigos no Judiciário para impor censura”, continuou.

De acordo com a TV Globo, a emissora “recebeu duas notificações relacionadas à realização do debate presidencial programado para esta noite, que interferem nas regras previamente acordadas, e decidiu por seu cancelamento”, informou em trecho de nota divulgada pouco antes do horário do debate em rede nacional. “A primeira decisão é assinada pela ministra Stella Aranha, do TSE, e atende a um pedido da coligação da candidatura de Lula. A decisão torna inválido o item das regras do debate que trata de candidatos ausentes. A ata com as regras, assinada por todos os partidos, inclusive o PT, determina que, em caso de ausência do candidato, o púlpito reservado a ele seja mantido vazio no cenário, com uma placa que o identifique”, registrou a Globo. “A segunda notificação recebida pela Globo esta noite é de uma decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, e atende a um pedido feito pelo partido Solidariedade a respeito da participação no debate de Renan Santos” que determinou a inclusão do candidato do partido Missão no debate horas antes do começo do programa.

Com aliados, Flávio aproveitou o momento para entrar ao vivo por seu canal de campanha com postulantes ao Senado, como Guilherme Derrite (PP), Marcel Van Hattem (Novo), Carlos Bolsonaro (PL), Carol de Toni (PL), Hélio Lopes (PL) e Ubiratan Sanderson (PL), por exemplo. Candidatos a deputado federal, como Carlos Jordy (PL-RJ), também participaram do encontro. O postulante ao cargo máximo da República disse em diversos momentos para eleitores votarem em seus aliados para fazer frente ao Supremo.

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Flávio prometeu ainda “indicar ministros para Suprema Corte, homens e mulheres, que sejam decentes, que tomem decisão conforme a lei, conforme a Constituição”. Um eventual processo de impeachment contra ministros do STF, o que nunca ocorreu, inicia-se pelo Senado e, em caso de aprovação, segue para a Câmara dos Deputados. Por esse motivo, bolsonaristas e lulistas consideram fundamental a eleição deste ano para o Senado.

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Posteriormente, Flávio mudou o foco do encontro para falar de economia e agronegócio. Para isso, trocou afagos com os ex-ministros de Jair Bolsonaro (PL), Tereza Cristina (Agricultura), hoje senadora pelo PP-MS, e Adolfo Sachsida (Minas Energia). O senador carioca segurou uma “tesoura” para afirmar que realizará cortes, como diminuição de impostos e diminuir burocracia, em eventual eleição no pleito atual.