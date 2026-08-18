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Sem dar o apoio do União a Flávio, Rueda espera estar no palanque dos Bolsonaro no RJ

Rueda espera alcançar ao menos 100 mil votos para deputado federal nas eleições deste ano

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 09h41
Antonio Rueda: um dos nomes mais poderosos do Centrão será submetido a cirurgia às pressas
Antonio Rueda: um dos nomes mais poderosos do Centrão será submetido a cirurgia às pressas  (União Brasil/Divulgação)
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Sem dar o apoio do União a Flávio, Rueda espera estar no palanque dos Bolsonaro no RJ Priorizar nos meus resultados Google

Presidente nacional do União Brasil e candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, Antônio de Rueda espera estar no palanque de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nestas eleições. Apesar de a federação União-PP ter declarado a neutralidade na disputa presidencial, Rueda acena para o filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL).

Ao RADAR, Rueda diz que não há mágoas entre ele e Flávio e que o senador entendeu que ele foi “voto vencido” na decisão da federação.

“É possível que eu esteja no palanque do Flávio, sim. Nós nos falamos com frequência, não há mágoas. A maior parte dos meus aliados, com os quais dividirei palanque, apoia o Flávio. Naturalmente, estarei no palanque dele e do Douglas Ruas”, afirma o dirigente partidário.

Rueda espera alcançar ao menos 100 mil votos para deputado federal nas eleições deste ano. Ele aposta na dobradinha com o ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União), que será candidato a deputado estadual.

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Nas projeções do partido, o União espera eleger até oito nomes à Câmara pelo Rio. Rueda, caso alcance o patamar esperado, se tornaria um puxador de votos da própria legenda a qual preside.

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