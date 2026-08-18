Sem dar o apoio do União a Flávio, Rueda espera estar no palanque dos Bolsonaro no RJ

Presidente nacional do União Brasil e candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, Antônio de Rueda espera estar no palanque de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nestas eleições. Apesar de a federação União-PP ter declarado a neutralidade na disputa presidencial, Rueda acena para o filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL).

Ao RADAR, Rueda diz que não há mágoas entre ele e Flávio e que o senador entendeu que ele foi “voto vencido” na decisão da federação.

“É possível que eu esteja no palanque do Flávio, sim. Nós nos falamos com frequência, não há mágoas. A maior parte dos meus aliados, com os quais dividirei palanque, apoia o Flávio. Naturalmente, estarei no palanque dele e do Douglas Ruas”, afirma o dirigente partidário.

Rueda espera alcançar ao menos 100 mil votos para deputado federal nas eleições deste ano. Ele aposta na dobradinha com o ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União), que será candidato a deputado estadual.

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Nas projeções do partido, o União espera eleger até oito nomes à Câmara pelo Rio. Rueda, caso alcance o patamar esperado, se tornaria um puxador de votos da própria legenda a qual preside.