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Brasil

Sem citar PCC e CV, Lula diz que Brasil atua no combate ao crime organizado

Declaração se dá na esteira de relatório do Departamento de Estado que acusa governo brasileiro de ter falhado no combate a ambas as facções

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 13h37
Presidente Lula discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU na sede das Nações Unidas em Nova York, em 22 de setembro de 2026.
Presidente Lula discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU na sede das Nações Unidas em Nova York, em 22 de setembro de 2026. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)
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Sem citar PCC e CV, Lula diz que Brasil atua no combate ao crime organizado Priorizar nos meus resultados Google

Em seu discurso na abertura da 81ª Assembleia das Nações Unidas (ONU) que acontece nesta terça-feira, 22, em Nova York, nos Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou que o Brasil tem atuado no combate ao crime organizado e defendeu a punição de criminosos brasileiros no exterior.

Sem citar as facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), que foram classificadas recentemente pelo governo americano como organizações terroristas, Lula citou ações que, segundo ele, têm sufocado as organizações — entre elas, a Lei Antifacção.

“Queremos combater a lavagem de dinheiro realizada por criminosos brasileiros no exterior. Por muito tempo, os estados brasileiros atuaram cada um à sua maneira. O crime se aproveitou da falta de coordenação. Mas isso está mudando”, disse Lula ao abrir a sessão.

O presidente citou a criação do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, em Manaus, que reúne autoridades de segurança pública dos nove países amazônicos e atua, entre outras frentes, na cooperação de fronteiras e no combate ao tráfico de drogas.

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Lula ainda fez menção ao que classificou como “maior operação contra o crime organizado” da história do Brasil, em 2025. “Batemos recorde de apreensão de drogas e de bens e recursos ilícitos. Estamos enfrentando todos os escalões da criminalidade, inclusive os magnatas do crime”.

Ao citar a Lei Antifacção, aprovada em março deste ano, o presidente disse que a nova norma impõe ao crime organizado “penas superiores às previstas para o terrorismo”. “Crime organizado e corrupção andam juntos. O combate à corrupção continuará implacável, doa a quem doer. Ninguém está acima da lei”, disse Lula.

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Relatório dos EUA

Na última semana, o presidente Lula já havia declarado não concordar com a decisão do governo americano de classificar como terroristas o PCC e o CV. Em evento na sexta-feira, 18, Lula rebateu as falas de Donald Trump sobre o alastramento do “terrorismo” na América Latina. As declarações se deram na esteira de um relatório do Departamento de Estado americano, também da última semana, que acusou o Brasil de ter falhado no combate a ambas as facções. No documento, enviado ao Congresso americano, Trump pediu que o governo brasileiro adote, com urgência, “medidas enérgicas” para enfrentar as facções terroristas.

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