Sem citar PCC e CV, Lula diz que Brasil atua no combate ao crime organizado

Em seu discurso na abertura da 81ª Assembleia das Nações Unidas (ONU) que acontece nesta terça-feira, 22, em Nova York, nos Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou que o Brasil tem atuado no combate ao crime organizado e defendeu a punição de criminosos brasileiros no exterior.

Sem citar as facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), que foram classificadas recentemente pelo governo americano como organizações terroristas, Lula citou ações que, segundo ele, têm sufocado as organizações — entre elas, a Lei Antifacção.

“Queremos combater a lavagem de dinheiro realizada por criminosos brasileiros no exterior. Por muito tempo, os estados brasileiros atuaram cada um à sua maneira. O crime se aproveitou da falta de coordenação. Mas isso está mudando”, disse Lula ao abrir a sessão.

O presidente citou a criação do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, em Manaus, que reúne autoridades de segurança pública dos nove países amazônicos e atua, entre outras frentes, na cooperação de fronteiras e no combate ao tráfico de drogas.

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Lula ainda fez menção ao que classificou como “maior operação contra o crime organizado” da história do Brasil, em 2025. “Batemos recorde de apreensão de drogas e de bens e recursos ilícitos. Estamos enfrentando todos os escalões da criminalidade, inclusive os magnatas do crime”.

Ao citar a Lei Antifacção, aprovada em março deste ano, o presidente disse que a nova norma impõe ao crime organizado “penas superiores às previstas para o terrorismo”. “Crime organizado e corrupção andam juntos. O combate à corrupção continuará implacável, doa a quem doer. Ninguém está acima da lei”, disse Lula.

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Relatório dos EUA

Na última semana, o presidente Lula já havia declarado não concordar com a decisão do governo americano de classificar como terroristas o PCC e o CV. Em evento na sexta-feira, 18, Lula rebateu as falas de Donald Trump sobre o alastramento do “terrorismo” na América Latina. As declarações se deram na esteira de um relatório do Departamento de Estado americano, também da última semana, que acusou o Brasil de ter falhado no combate a ambas as facções. No documento, enviado ao Congresso americano, Trump pediu que o governo brasileiro adote, com urgência, “medidas enérgicas” para enfrentar as facções terroristas.