Sem citar Moraes, presidente do PT diz que ‘sistema apodreceu’ e pede mudança no Judiciário

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou nesta quarta-feira em suas redes sociais que “é preciso acabar com a promiscuidade entre interesses públicos e privados” e que a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não apoia privilégios, “nem mesmo para um membro do Judiciário”.

Sem citar o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que nesta terça-feira foi alvo de quebra de sigilo de um relatório da PF sobre sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, Edinho afirmou que “é preciso transparência e controle dos gastos públicos”.

Edinho afirmou ainda ser necessária uma reforma no código de ética do Judiciário.

“A campanha do presidente Lula defende mudanças no sistema político e judicial do Brasil e defende um código de ética para todo o Judiciário e Ministério Público. O sistema está apodrecido”, afirmou.

Continua após a publicidade

Um dos principais pontos do relatório da PF é a relação entre empresas ligadas a Daniel Vorcaro e o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro. O Master se comprometeu a pagar ao escritório 36 parcelas mensais de R$ 3 milhões líquidos..

Em um segundo contrato de honorários envolvendo o Barci de Moraes Sociedade de Advogados, a PF identificou “limite máximo remuneratório” no valor de R$ 50 milhões “a título de pró-labore” durante os 36 meses de contrato.

Continua após a publicidade

Em um dos diálogos com Vorcaro, o advogado Leonardo Palhares enviou duas propostas para quitação do contrato.

Pela minuta apresentada, R$ 40 milhões seriam pagos por meio da entrega de cotas de duas aeronaves, um jatinho e um helicóptero, e os R$ 10 milhões restantes por meio do pagamento das despesas causadas pelo uso das aeronaves.

Continua após a publicidade

Vorcaro também ofereceu um serviço de luxo a Moraes. Segundo a PF, o banqueiro promoveu uma recepção no Six Senses Botanique, hotel localizado em Campos do Jordão, em São Paulo, para uma comitiva relacionada nas mensagens a “Alex”.

A programação contemplava almoço, contratação de um chef particular identificado como Zé Maria, passeios a cavalo e assistência de funcionários ligados a Vorcaro.

Continua após a publicidade

O relatório da Polícia Federal sobre as relações do banqueiro com o ministro revela ainda que o dono do Banco Master autorizou a expedição de cartões de crédito em nome dos filhos do magistrado com limite de R$ 300 mil para cada.