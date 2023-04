Sem Carluxo, redes sociais de Bolsonaro amenizam ataques a Lula

Depois de Carlos Bolsonaro (Republicanos) ter anunciado a saída das redes sociais do pai, os perfis do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) diminuíram a quantidade das postagens e amenizaram as ofensivas contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Carluxo, o filho Zero Dois de Bolsonaro e vereador no Rio de Janeiro em seu sexto mandato, era quem ficava à frente da maior parte das contas do pai na internet. Desde sábado, só foi publicado um vídeo, no qual o ex-presidente brinca com sua neta, filha de Eduardo Bolsonaro (PL). A partir de então, as constantes críticas veiculadas em seu canal do Telegram – ou mesmo nos posts no Twitter e no Facebook – também desapareceram.

Quem comemora é a oposição, encabeçada no mundo virtual pelo deputado federal André Janones (Avante), que celebra o “terreno fértil”. Na segunda-feira, 17, o político chegou a enviar uma charge em seu grupo no Telegram, em que ironizava Carluxo com um desenho dele entornando uma garrafa com um líquido com “seu próprio veneno”. Junto à ilustração, dizia que o vereador não suportou a pressão.

A tentativa de manter ativo o ex-mandatário nas redes sociais parece não estar dando o resultado esperado nos últimos meses. O engajamento em suas contas, uma de suas principais armas nas eleições de 2018 e 2022, vem decaindo. Desde a ida do ex-presidente aos Estados Unidos, onde permanece entre o final de dezembro passado e o dia 30 de março, as interações nos seus perfis têm reduzido, à medida que Lula conquista mais seguidores e “clicks”.