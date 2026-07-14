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Brasil

Sem autorização para se casar, ‘príncipe’ brasileiro pode perder direito ao trono

Matrimônio contraria regras da autodenominada Casa Imperial do Brasil

Por Flávio Monteiro 14 jul 2026, 15h44 | Atualizado em 15 jul 2026, 14h49
Dom Bertrand de Orleans e Bragança (esq.) e seu sobrinho, Dom Rafael
Dom Bertrand de Orleans e Bragança (esq.) e seu sobrinho, Dom Rafael (@casaimperialbr/@domrafaelbr/Reprodução)
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Embora o Brasil seja uma república desde 1889, os descendentes da antiga família imperial seguiram conservando suas tradições, títulos e até mesmo tendo conflitos pelo “direito ao trono brasileiro”. O mais recente deles aconteceu no sábado, 11, quando o chefe da autodenominada Casa Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, ameaçou retirar os “direitos dinásticos” de seu filho, Dom Rafael, por seu noivado com a aristocrata italiana Margherita delle Piane.

“A realização de um casamento não dinástico significará (…) a renúncia efetiva (…) aos seus direitos dinásticos, que passarão imediatamente para sua irmã, Dona Maria Gabriela, e depois dela para os seguintes na ordem de sucessão”, disse Dom Bertrand, em leitura de carta durante o 36º Encontro Monárquico Nacional, em São Paulo.

O conflito na família acontece dois meses depois de Rafael confirmar, em entrevista à revista francesa Point de Vue, que estava noivo da italiana. No entanto, as regras da família estabelecem que seus integrantes só podem se casar com membros de casas reais ou reinantes — o que não se aplica a Margherita. Devido a isso, Rafael pode perder seu suposto ‘direito ao trono’ caso confirme o casamento, previsto para 28 de novembro.

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