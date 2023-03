Sem algema e com roupa social: como CPI quer convencer Torres a depor

Giro VEJA - quinta, 9 de março

As novas informações sobre as joias dadas de presente ao ex-presidente e a repercussão do caso no governo Lula são os destaques do dia

O caso das joias presenteadas pelo governo da Arábia Saudita ao casal Bolsonaro teve novos desdobramentos nesta quinta-feira. VEJA teve acesso a um documento que mostra que o Ministério de Minas e Energia chegou a informar à Presidência da República sobre a existência de "alguns presentes" oferecidos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O ofício foi enviado após a retenção de um dos pacotes com joias no Aeroporto de Guarulhos, mas não menciona a apreensão. Isso tudo deve aparecer no depoimento que o ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque terá de prestar à Polícia Federal