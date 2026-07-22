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Brasil

Seleção brasileira feminina de vôlei bate o Japão e se classifica para semifinal da VNL

As maiores pontuadoras do jogo foram Ana Cristina e Júlia Bergmann

Por Gabriel Bussolotti Silveira 22 jul 2026, 13h55
Seleção brasileira feminina de vôlei em jogo contra a França na VNL
Seleção brasileira feminina de vôlei em jogo contra a França na VNL (Caglar Oskay/NurPhoto/Getty Images)
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Seleção brasileira feminina de vôlei bate o Japão e se classifica para semifinal da VNL Priorizar nos meus resultados Google

A seleção brasileira feminina de vôlei bateu o Japão nesta quarta-feira, 22, e se classificou para a semifinal das Ligas das Nações (VNL). Em fase disputada em Macau, na China, o Brasil venceu de virada o país asiático por 3 sets a 1, com parciais de 24/26, 25/22, 25/26 e 25/20. As maiores pontuadoras do jogo foram Ana Cristina e Júlia Bergmann, com 30 e 24 pontos, respectivamente.

Campanha até então

O Brasil terminou a etapa inicial da VNL em terceiro lugar, enquanto que o Japão finalizou em sexto, o que levou o confronto das equipes na fase eliminatória. A seleção teve um início impecável no campeonato com 12 vitórias consecutivas. A equipe permaneceu na liderança por um tempo, mas foi caindo de desempenho ao longo do torneio.

O jogo e o próximo compromisso

A seleção demorou para entrar no jogo, possibilitando ao Japão ganhar o primeiro set. Porém, com as mudanças de Zé Roberto, a equipe deslanchou a partir do segundo set e venceu todos os próximos. Na próxima fase, o Brasil já tem adversário definido: a Itália. A seleção europeia venceu a Holanda por 3 sets a 0 nas quartas de final. As italianas são atuais campeãs Olímpicas, do Mundial e da VNL – competição que conquistaram batendo o Brasil na final de 2025. As semifinais serão neste sábado, 25, mas o horário ainda não foi definido.

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Desfalques

Apesar da classificação, o Brasil contou com desfalques no jogo desta quarta-feira e terá ausências pelo resto da competição. A Gabi, capitã da equipe, sentiu um desconforto na lombar antes da fase eliminatória e não viajou com o time para a China. Além da ponteira, as atletas Tainara e Julia Kudiess – que deve retornar só no próximo ano – também desfalcarão o Brasil por conta de lesões no joelho. Por fim, a líbero Nyeme também esteve fora do jogo por não querer ficar longe da filha pequena.

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TAGS:
campanha
Itália
Japão
seleção de vôlei
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