Seis feriados cairão em dias úteis em 2024; veja quais

O ano novo começa com uma notícia ruim para quem gosta de feriados: quatro deles cairão em finais de semana. Na última quinta-feira, 28, o governo federal divulgou a lista das 18 datas comemorativas de 2024, sendo dez feriados e oito pontos facultativos.

De todas as folgas que caem em finais de semana, três estão concentrados no segundo semestre do ano – independência do Brasil, dia de Nossa Senhora Aparecida e finados. Os dois feriados emendados com finais de semana do último semestre são o da Proclamação da República, em uma sexta-feira e do Natal, a penúltima sexta-feira de 2024.

Em que dias a folga é garantida?

Embora a notícia seja desanimadora para quem esperava alguns dias de descanso, seis dos dez feriados serão em dias úteis – o que inclui o dia da Consciência Negra, que passa a valer como feriado nacional em 2024. De todas as folgas, três serão em quartas-feiras, duas em sextas-feiras e uma em segunda-feira:

1º de janeiro , Confraternização Universal – segunda-feira ;

, Confraternização Universal – ; 29 de março , Paixão de Cristo – sexta-feira ;

, Paixão de Cristo – ; 21 de abril, Tiradentes – domingo;

1º de maio , Dia Mundial do Trabalho – quarta-feira ;

, Dia Mundial do Trabalho – ; 7 de setembro, Independência do Brasil – sábado;

12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida – sábado;

2 de novembro, Finados – sábado;

15 de novembro , Proclamação da República – sexta-feira ;

, Proclamação da República – ; 20 de novembro , Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra – quarta-feira ;

, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra – ; 25 de dezembro, Natal – quarta-feira.

Além dos feriados nacionais, os moradores da cidade de São Paulo ainda contarão com mais dois feriados, o aniversário da capital, em 25 de janeiro, em uma quinta-feira, e a lembrança da Revolução Constitucionalista de 1932, comemorado em 9 de julho, uma terça, em todo o estado.

Que comemorações serão pontos facultativos?

Pontos facultativos são dias de folga garantida para servidores públicos, mas as empresas podem optar por dispensar ou não seus funcionários nessas datas. 2024 contará com oito pontos facultativos oficiais, sendo o carnaval o mais lembrado deles:

12 de fevereiro, Carnaval – segunda-feira;

13 de fevereiro, Carnaval – terça-feira;

14 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas (até as 14 horas) – quarta-feira;

30 de maio, Corpus Christi quinta-feira;

31 de maio – sexta-feira;

28 de outubro, Dia do Servidor Público federal – segunda-feira;

24 de dezembro, véspera do Natal (ponto facultativo após as 14 horas) – terça-feira;

31 de dezembro, véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 14 horas) – terça-feira.

(Com Agência Brasil)