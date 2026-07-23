Seis em cada dez vítimas de estupro no Brasil têm menos de 14 anos de idade

Das mais de 84.000 vítimas que sofreram estupro no Brasil em 2025, 60,3% são crianças e adolescentes de até treze anos de idade. O país registra uma lamentável taxa de 39,5 casos de abuso sexual por 100.000 habitantes, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 22, pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

O volume de estupros de vulnerável chega a quase 65.000 ocorrências em 2025, o equivalente a 77% de todos os casos. A lei considera que há vulnerabilidade quando a vítima é menor de quatorze anos ou sofre de deficiências que são exploradas pelo agressor para praticar o ato sem consentimento, como mobilidade reduzida ou transtornos psiquiátricos graves.

Estupros e estupros de vulneráveis no Brasil em 2025, segundo registros policiais

Estupro: 19.398

Estupro de vulnerável: 64.990

Total: 84.338

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No contexto geral, os casos de estupro e estupro de vulnerável recuaram 5,4% em um ano, passando de 88.843 em 2024 para 84.388 em 2025. A queda é a primeira observada desde a pandemia da Covid-19, em 2020, quando foram registradas 62.917 vítimas e o número vinha crescendo continuamente desde então.

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Apesar dos indícios de melhora no drástico quadro, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública atribui a queda dos estupros à subnotificação dos casos, a partir de indícios de aumento das notificações por instituições de emergência médica. “Parte dos episódios pode ter sido registrada prioritariamente no sistema de saúde, sem necessariamente resultar em boletim de ocorrência. A redução dos registros policiais também pode estar relacionada a mudanças na organização e na disponibilidade dos serviços de atendimento e denúncia”, escrevem Beatriz Schroeder e Deise Nunes, autoras do estudo.

Nove em dez vítimas são mulheres e maioria dos agressores são pessoas próximas

Conforme o Anuário, chega a 88% a parcela de mulheres entre as vítimas de estupro no Brasil, praticamente o equivalente a nove em cada dez casos. Os dados indicam que 57% dos abusos foram praticados contra pessoas negras, e mais de um quarto (27%) vitimaram crianças de até nove anos de idade.

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Na esmagadora maioria dos casos, o agressor é uma pessoa próxima da vítima. Os números indicam que 30% das vítimas acima de quatorze anos foram abusadas por familiares e 29,6% pelo próprio parceiro — em relação às mulheres de até treze anos, seis em cada dez estupros (59,2%) tiveram alguém da família como autor.